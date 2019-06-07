«إنديجو» تطلق رحلتين جديدتين تربطان بين مطار أبوظبي والهند

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة مطارات أبوظبي عن تشغيل شركة خطوط «إنديجو» الهندية رحلتين جديدتين تربطان مطار أبوظبي الدولي بمطاري أنديرا غاندي الدولي بمدينة دلهي، وتشهادراباتي شيفاجي الدولي بمدينة مومباي في الهند، وذلك بمعدل رحلة يومية لكل وجهة.

وأوضحت «مطارات أبوظبي» في بيان صادر أمس، أن الرحلة الأولى انطلقت من مطار أنديرا غاندي الدولي إلى أبوظبي أول من أمس عند الساعة 19:55 بالتوقيت المحلي، فيما انطلقت الرحلة الثانية من مطار أبوظبي الدولي إلى مطار تشهادراباتي شيفاجي في تمام الساعة 23:30 بالتوقيت المحلي من اليوم نفسه، حيث جرى بهذه المناسبة تنظيم حفل استقبال رسمي حضره مجموعة من كبار الشخصيات والمسؤولين في «مطارات أبوظبي» وشركة «إنديجو» الهندية، وممثلو الأطراف المعنية.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«مطارات أبوظبي»، برايان تومبسون: «يسرنا إطلاق رحلتين جديدتين عبر خطوط (إنديجو) الهندية يومياً من وإلى مطار أبوظبي الدولي ومدينتي دلهي ومومباي، الأمر الذي يعكس الروابط المتينة التي تجمع دولة الإمارات والهند ضمن مختلف المجالات، بما فيها قطاعا التجارة والسياحة»، لافتاً إلى أن «(إنديجو) تعد واحدة من أبرز شركات الطيران الهندية التي توفر رحلات من وإلى مطار أبوظبي الدولي إلى أربع وجهات الآن من ضمنها كاليكوت وكوتشين».

وأضاف: «إننا نتطلع من خلال إطلاق هذين المسارين الجديدين لمواصلة جهودنا نحو تسهيل تنقل المقيمين من الهنود بين بلدهم الأم ودولة الإمارات، إضافة إلى استقطاب المزيد من السياح من الدولتين».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي التجاري في شركة «إنديجو»، ويليام بولتر، إن «الشركة تعمل على تعزيز عملياتها من دلهي ومومباي للربط المحلي والدولي من الهند»، مشيراً إلى أن «أبوظبي تعد مركزاً تجارياً وثقافياً مهماً في دولة الإمارات، وسوقاً رئيسة لتعزيز حضور الشركة في المنطقة».