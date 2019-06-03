1601 تصريح تجاري في دبي خلال مايو 2019

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي:

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 1601 تصريح تجاري خلال مايو 2019.

وأظهرت بيانات، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن تصاريح «أنشطة متنوّعة» تصدّرت قائمة التصاريح بنسبة 66%، إذ وصل عددها إلى 1053 تصريحاً تجارياً، تلتها «اللافتات الإعلانية» بواقع 363 تصريحاً تشكل ما نسبته 23% من الإجمالي، فيما سجلت «الحملات الترويجية» 183 تصريحاً تجارياً بنسبة 11%، تلتها التخفيضات والعروض الخاصة والتصفية، والمعارض التجارية.

وأكدت اقتصادية دبي أن الأرقام تؤكد مرونة الإجراءات التي تتبعها في إصدار التصاريح التجارية، وزيادة عدد منافذ استلام معاملات التصاريح التجارية، موضحة أنه يمكن تقديم معاملات التصاريح في جميع مراكز التعهيد، الأمر الذي يعدّ خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي، للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لمجتمع الأعمال وتوفير الوقت والجهد.

وفي ما يتعلق بتصاريح الأنشطة المتنوّعة، فقد أظهرت البيانات أن نشاط «توصيل الطلبات في رمضان» حاز النسبة الكبرى من تلك التصاريح بعد أن سجل 774 تصريحاً بنسبة 73.5%، فيما سجل نشاط «الأكشاك» 101 تصريح بنسبة 10%، ونشاط «ماكينات البيع» 50 تصريحاً بنسبة 5%، و«الكاونترات» 40 تصريحاً بنسبة 4%.

وضمّت قائمة «اللافتات الإعلانية» كلاً من «إعلانات ورقية - أوراق»، التي تصدّرت القائمة بنسبة 40%، و«إعلانات إضافية على الواجهة» بنسبة 30%، تلتها «العلامة التجارية»، و«إعلانات بارزة»، و«إعلانات اللافتة القماشية»، و«الأعلام - الرايات»، و«إعلانات أعلى واجهة البناية»، و«إعلانات إلكترونية».

كما تصدّر نشاط «حملة ترويجية صغيرة» قائمة «الحملات الترويجية» بنسبة 34%، يليه «سحوبات» بنسبة 29%، ثم «جوائز فورية» و«حملة تذوقية أو عينات».

وأكدت اقتصادية دبي أنها تسعى إلى رفع ثقة التجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال، الأمر الذي يعزّز من التنافسية بين الشركات على إبراز منتجاتها وخدماتها بإمارة دبي.

ولفتت إلى أنها سعت خلال الفترة الماضية إلى زيادة عدد المنافذ الخاصة باستلام طلبات المتعاملين من أصحاب الرخص، ما أسهم في تسهيل وصول المتعاملين إلى الخدمات التي تقدمها الدائرة، وبالتالي رفع عدد المعاملات المنجزة.

وشددت اقتصادية دبي على أنها مستمرة في تطوير الاستراتيجيات والخروج بمبادرات وحلول تتماشى مع رؤية الحكومة في تطوير مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير بيئة عمل تنافسية، مؤكدة أن قطاع التسجيل والترخيص التجاري يحرص على خدمة رجال الأعمال بشكل صحيح.

6709 رخص جديدة

في الربع الأول

بلغ إجمالي عدد الرخص الجديدة، التي تم إصدارها خلال الربع الأول من العام الجاري، 6709 رخص جديدة بنمو 29%، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2018 التي سجلت 5217 رخصة جديدة.

وأسهمت الرخص الجديدة في إضافة 29 ألفاً و53 وظيفة إلى سوق العمل، فيما توزعت تلك الرخص على أنشطة عدة، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بواقع 4146 رخصة، والأنشطة المهنية 2416 رخصة، ثم الأنشطة السياحية التي سجلت 104 رخص، وأخيراً الصناعية التي سجلت 43 رخصة.