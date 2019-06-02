«دو» تمنح هواتف «أكسون برو 10» تقنية الجيل الخامس مجاناً لمتعاملي «الحجز المسبق»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة «زد تي إي»، المزود العالمي للهواتف المحمولة، لتوفير الاتصال بشبكة تقنية الجيل الخامس عبر الهاتف المحمول «أكسون برو 10» Axon Pro 10 الذي تم طرحه في الأسواق أخيراً.

وأفادت «دو» في بيان لها أمس، بأن مجموعة مختارة من المتعاملين معها، الذين تم تسجيلهم في الثامن من مايو الماضي، سيتلقون الأجهزة المحمولة مجاناً، وسيتم إرسالها إليهم مباشرةً، لتمكينهم من الاستمتاع بسرعات اتصال بشبكة الجيل الخامس بسرعات تفوق 20 مرة سرعة شبكة الجيل الرابع المستخدمة حالياً.

ويأتي هذا الإعلان، عقب أول تجربة مباشرة لتقنية الجيل الخامس مع المستهلكين في دولة الإمارات، التي استعرضتها «دو» عبر متاجرها طوال مايو الماضي، إذ تم تقديم جهازAxon Pro 10 المحمول، الذي تم تطويره ليتوافق مع تقنية الجيل الخامس، وليتسنى للمستهلكين الاطلاع على الإمكانات والآفاق الجديدة التي يوفرها تحسين عمل الشبكة.

وأكدت أنه تمت إتاحة هذا الجهاز على نطاق واسع، لتمكين المستخدمين من الاستفادة من تجربة الجيل الخامس مع ما توفره من مزايا وقدرات هائلة.

وذكرت «دو» أنها ستستمر في جلب مزيد من الهواتف المحمولة المزودة بتقنية الجيل الخامس خلال الأسابيع القليلة المقبلة، بما في ذلك جهازا Huawei Mate x5G، وZTE Router إلى دولة الإمارات فور توافرهما.