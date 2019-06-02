«اتصالات» تضاعف سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات «إي لايف»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «مجموعة اتصالات»، أمس، عن إجرائها مضاعفة جديدة على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات «إي لايف» eLife.

وأفادت في بيان لها بأنها ضاعفت سرعات الإنترنت، بحيث أصبحت الباقة الأساسية أسرع بـ12 ضعفاً عن العام الماضي، كما تمت مضاعفة السرعات لباقات eLife Home Entertainment بصورة دائمة وتلقائية، لافتة إلى أن عملية تحديث السرعات تتم بصورة تلقائية لكل المشتركين الذين ستشملهم الخدمة، دون الحاجة إلى تقديم أي طلب، ودون رسوم إضافية.

وأكدت «اتصالات» أن هذا التحديث الكبير على السرعات يأتي تماشياً مع استراتيجيتها طويلة الأمد الهادفة إلى «قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات»، لاسيما في تقنيات وخدمات الجيل المقبل المتطورة.

واعتبر الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»، خالد الخولي، خطوة «اتصالات» بمثابة «عيدية» مميزة لمشتركي باقات eLife Unlimited وباقات eLife Value Pack عبر توفير تحديث تلقائي ودائم لمضاعفة سرعات الإنترنت.

وأوضح أن السرعة كانت تبداً من 20 ميغابت في العام الماضي من خلال باقة (Family)، إلى أن أصبحت سرعتها حالياً 250 ميغابت في الثانية عبر باقة (Starter).

وأضاف: «ندرك في (اتصالات) مدى أهمية توافر سرعات عالية في ظل تزايد الأجهزة المنزلية المتصلة بشبكة الإنترنت، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على توفير خدمات مبتكرة ومتميزة لنُلبي من خلالها تطلعات المتعاملين في توفير سرعات مضاعفة للإنترنت، ومشاهدة محتوى تلفزيوني ذي طابع عالمي، وذلك بأسعار في غاية التنافسية». ووفقاً لـ«اتصالات»، ستبدأ السرعات الجديدة لباقات eLife Unlimited من 250 ميغابت في الثانية، وذلك عبر باقة «Starter»، بينما ستكون سرعة الباقة الرياضية Unlimited Sports وباقة الترفيه Entertainment 500 ميغابت في الثانية.

وستصل سرعات الباقة المميزة Premium إلى 1 غيغابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي «أنا إماراتي» في باقة eLife Unlimited مجاناً لتصل إلى 500 ميغابت في الثانية.

وسيتم أيضاً مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي الجيل الأول من باقات eLife الثلاثية المختلفة، التي تتضمن باقة العائلة (Family)، وباقة الرياضة (Sports)، وباقة (Combo)، والباقة المميزة (Premium).