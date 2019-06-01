"اتصالات" تضاعف سرعات الإنترنت المنزلي بصورة غير مسبوقة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت "اتصالات" اليوم عن إجرائها مضاعفةً أخرى على سرعات الإنترنت المنزلي عبر باقات eLife، لتتيح بذلك لعملائها فرصة الاستمتاع بواحدة من أسرع خدمات النطاق العريض الثابت في المنطقة، وبما يعزز من تجربة المشتركين عن استخدام الأجهزة الذكية المتعددة في آن واحد واستكمالاً لجهودها المستمرة في الارتقاء بخدمات الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، .

وقامت "اتصالات" بمضاعفة سرعات الإنترنت بحيث أصبحت الباقة الأساسية أسرع بـ 12 ضعفاً عن العام الماضي، كما تمت مضاعفة السرعات لباقات eLife Home Entertainment بصورة دائمة وتلقائية، ودون أي رسوم إضافية.

ويأتي هذا التحديث الكبير على السرعات تماشياً مع استراتيجية "اتصالات" طويلة الأمد الهادفة إلى "قيادة المستقبل الرقمي لتمكين المجتمعات"، وذلك من خلال مواصلة الاستثمار في الابتكار، ولاسيما في تقنيات وخدمات الجيل القادم المتطورة، بما يرتقي بالقدرات الشبكية التي تمتلكها "اتصالات"، وهو ما نتج عنه تربّع دولة الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في مدى نفاذ شبكة الألياف الضوئية الموصولة للمنازل (FTTH) للمرة الثالثة على التوالي.

وتعليقاً، قال الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في "اتصالات" خالد الخولي: "نحن في "اتصالات" سعداء بأن نتمكن من تقديم هذه العيدية المميزة لمشتركي باقات eLife Unlimited وباقات eLife Value Pack عبر توفير تحديث تلقائي ودائم لمضاعفة سرعات الإنترنت، مشيراً إلى أن السرعة كانت تبداً من 20 ميغابت في العام الماضي من خلال باقة الـ (Family)، إلى أن أصبحت اليوم سرعتها 250 ميغابت في الثانية عبر باقة (Starter)".

وأضاف الخولي: ندرك في "اتصالات" مدى أهمية توافر سرعات عالية في ظل تزايد الأجهزة المنزلية المتصلة بشبكة الإنترنت، ومن هذا المنطلق فإننا نحرص على توفير خدمات مبتكرة ومتميزة لنُلبي من خلالها تطلعات عملائنا في توفير سرعات مضاعفة للإنترنت ومشاهدة محتوى تلفزيوني ذو طابع عالمي وذلك بأسعار في غاية التنافسية".

وستبدأ السرعات الجديدة لباقات eLife Unlimited من 250 ميغابت في الثانية وذلك عبر باقة "Starter"، بينما ستكون سرعة الباقة الرياضية Unlimited Sports وباقة الترفيه Entertainment 500 ميجابت في الثانية، وستصل سرعات الباقة المميزة Premium إلى 1 جيجابت في الثانية، إضافة إلى مضاعفة سرعات مشتركي "أنا إماراتي" في باقة eLife Unlimited مجاناً لتصل إلى 500 ميجابت في الثانية.

وسيتم أيضاً مضاعفة سرعات الإنترنت المنزلي لمشتركي الجيل الأول من باقات eLife الثلاثية المختلفة، والتي تتضمن باقة العائلة (Family) وباقة الرياضة (Sports) وباقة (Combo) والباقة المميزة (Premium).

كما تتيح باقات "eLife Unlimited" للمشتركين الاستمتاع بمحتوى متميّز من كبرى شركات البث التلفزيوني وشركات الإعلام مثل قناة أبوظبي الرياضية، MBC، و OSN و STARZ PLAY عبر جهاز استقبال رقمي واحد، لضمان الترفيه المتواصل لجميع المنازل في الدولة.

وتتم عملية تحديث السرعات بصورة تلقائية لكافة المشتركين الذين ستشملهم الخدمة، ودون الحاجة لتقديم أي طلب، وبدون رسوم إضافية، وما عليهم سوى الاستمتاع بالسرعات الجديدة.