دورة العقار

المصدر: محمد سلطان سيف بن ثاني

من المعروف أن السوق العقارية لها دورة تنطلق من الأقل سعراً، ثم تبدأ بعدها الأسعار بالارتفاع تحت ما يسمى بزيادة قوى الطلب على العرض، والتي في العادة تعتمد على زيادة العائد وزيادة الأرباح الناتجة عن التصرفات العقارية. وهذه المرحلة تستمر حتى تصل السوق إلى مرحلة التشبع، حيث تكون الأسعار مرتفعة جداً بحيث يقل العائد الإيجاري وعائد الربح إلى نسبة ضئيلة.

وبعد ذلك يبدأ المستثمرون التفكير في الابتعاد عن العقار لتبدأ حركة تصحيحية بزيادة العرض على الطلب وتستكمل الدورة بالوصول إلى أقل سعر في نهاية الدورة، وهو في العادة يكون أعلى من أقل سعر وصلت إليه الدورة السابقة، إلا إذا كانت السوق تعاني انهيارات سعرية بسبب أي ظروف قهرية، مثل «الأزمات الاقتصادية».

وبشكل عام وفي سوق دبي تمتد الدورة العقارية تاريخياً إلى تسعة أعوام في المعدل العام، كما حدث في الفترة ما بين 1998 و2008، ومن عنده علم بالسوق العقارية سيلاحظ أن العقار يمر بدورة جديدة انخفضت فيها الإيجارات وكذلك العائد، استعداداً لبدء دورة جديدة من الارتفاعات خلال الأعوام المقبلة.

محور الدورة يتمثل دائماً في نشاطات واضحة، مثل زيادة عمليات التطوير والإعلان عن مشروعات جديدة خلال فترة الارتفاعات استغلالاً لحالة السوق، وهذا يؤدي في النهاية إلى الدفع بالأسعار إلى مرحلة الانخفاضات، وفي هذه المرحلة يقل النشاط العقاري ويزداد الطلب لاستغلال الفرص العقارية فيعود الإقبال.

وهكذا يستمر السوق بنشاطه وقوته من خلال هذه الدورات العقارية التي لا يجب أن نخاف منها لأنها طبيعية وصحية، وتعكس قوة السوق العقارية في دبي خاصة وفي الإمارات بشكل عام.

إن الأساس في الاستثمار العقاري أن يكون طويل الأمد، وهو مثالي لتحقيق عوائد إيجارية جارية وعوائد رأسمالية متنامية على المدى الطويل.

ويعد العقار من أفضل الأصول المدرّة للدخل التي تسهم في تنمية الثروات وتحقيق الاستقلال المادي للأفراد.

هناك تحول كبير في السوق العقارية خلال الفترة الحالية، إذ إن هناك مشروعات نوعية تظهر في الكثير من الأماكن في دبي لتلبية رغبة كثير من الفئات، أبرزها ما نجده في المناطق القريبة من موقع معرض «إكسبو 2020 دبي».

وعلى العكس تماماً، فإن الفرص العقارية في فترة الانخفاض تكون كبيرة، خصوصاً أن كثيراً من الصناديق المملوكة لعدد من الشركات الاستثمارية العقارية تبحث في هذه الفترة من أجل الاستحواذ على عقارات ومشروعات بأسعار مناسبة، خصوصاً في أسواق مستقرة عقارياً بوجود ضمانات واضحة لحفظ الحقوق، من خلال أنظمة تسجيل متطورة وقوانين محكمة تضمن سهولة وسرعة التسجيل والتوثيق، وكذلك سرعة إجراءات البيع وتسجيل العقار في الوقت المناسب لهذه الشركات، مع عودة الارتفاعات العقارية المناسبة والمرضية للمستثمرين.

«في سوق دبي تمتد الدورة العقارية تاريخياً إلى 9 أعوام».

مساعد المدير العام للحوكمة بدائرة الأراضي والأملاك في دبي