«الاقتصاد» و«إقامة دبي» توقعان مذكرة تفاهم بشأن التميّز المؤسسي والملكية الفكرية

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

وقّعت وزارة الاقتصاد والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، أمس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجهتين في المجالات المتعلقة بالتميّز المؤسسي والاستراتيجية والملكية الفكرية، وذلك في مقر الإدارة بدبي.

وأفادت الوزارة في بيان، بأن المذكرة وقعها ممثلاً لوزارة الاقتصاد وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية، المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، فيما وقعها ممثلاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، المدير العام للإدارة، اللواء محمد أحمد المري.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار حرص الطرفين على تعزيز التعاون بينهما، وتفعيل الشراكة الاستراتيجية، والارتقاء إلى مستويات عالية من التميز في تطوير الأداء.

وقال الشحي إن «توقيع هذه المذكرة المتميزة بين الجهتين يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة للدولة بأهمية التكامل وتضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية في الدولة على المستويين الاتحادي والمحلي، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في الدولة».

من جهته، قال المري إن «توقيع الاتفاقية مع وزارة الاقتصاد يأتي ضمن توجهات الإدارة لتفعيل الشراكة مع المؤسسات الأخرى، وتفعيل التعاون لتطوير الأداء المؤسسي والنظم الاستراتيجية والعمليات الإدارية وسعادة المتعاملين، بما يتوافق مع رؤية دولة الإمارات، ودعم المجالات العلمية والتدريبية والمهنية والمبادرات والمشروعات المجتمعية، ضمن أفضل الممارسات المطبقة بالدولة، إضافة إلى نشر الوعي الإبداعي والابتكاري في مجال التميز المؤسسي والملكية الفكرية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الاتفاقية».