202 مليار درهم إنفاق متوقع لزائري الإمارات خلال 2028

المصدر: أبوظبي - وام

توقعت دراسة لوزارة الاقتصاد وصول حجم إنفاق الزائرين لدولة الإمارات إلى مستوى 202 مليار درهم خلال عام 2028، في خطوة تعكس مدى الأهمية التي بات يلعبها الإنفاق في دعم قطاع السياحة في الدولة، الذي يشكل بدوره رافداً رئيساً من الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

وكشفت الدراسة عن أن حجم إنفاق الزائرين للإمارات بلغ نحو 130 مليار درهم خلال العام الماضي، مقارنة مع 123.6 مليار درهم في عام 2017.

وأشارت أنه في ظل الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، والبنية التحتية المتميزة التي تمتلكها، فقد أصبح قطاع السياحة والسفر يحظى بأهمية في أجندة التنمية القصيرة والطويلة الأمد للدولة، وذلك فضلاً عما بات القطاع يشكله أيضاً من معيار مرجعية للحكومة لتعزيز القوة الناعمة للدولة، وترسيخ مكانتها كبوابة استثمارية رئيسة في منطقة الشرق الأوسط. وأوضحت الدراسة أن قطاع السياحة والسفر، أسهم بنسبة تصل إلى 11.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات لعام 2017، وذلك وفقاً لنتائج تقرير المجلس العالمي للسفر والسياحة لعام 2018، الذي أشار إلى أن تلك النسبة مرشحة للزيادة، مع متوسط زيادة سنوية بحدود 3.9% حتى عام 2028.

وذكرت الدراسة أنه في خطوة تعد مؤشراً على الأهمية التي تحظى بها دولة الإمارات على خريطة السياحة العالمية، تم اعتماد إمارة دبي كواحدة من أبرز الوجهات السياحية في العالم، ومن بين الوجهات الأكثر رواجاً بالنسبة للمسافرين من فئة رجال الأعمال بهدف الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض.

كذلك خطت بقية إمارات الدولة، وفقاً للدراسة، خطى مماثلة لنهج إمارة دبي، حيث عززت أبوظبي والإمارات الأخرى، مثل الشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة، من قطاع السياحة، ودشنت استراتيجياتها المخصصة لهذا القطاع، واستكملت تطوير البنية التحتية، وسط تعزيز الإنفاق الحكومي في القطاع، وذلك لتشجيع المزيد من الاستثمارات وجذب الزوار.

يذكر أن القطاع السياحي يعد محفزاً للنشاط والنمو للعديد من الأعمال التجارية الأخرى، ومن ضمنها صناعات التجزئة والخدمات، والترفيه والاتصالات، وحتى الزراعة، وذلك إضافة إلى إيجاد فرص العمل، وزيادة الإيرادات المتحققة التي من شأنها رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة.