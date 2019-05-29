5 معايير مهنية أساسية للوكلاء الضريبيين

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب ضرورة التزام الوكلاء الضريبيين المعتمدين بخمسة معايير مهنية أساسية، خلال جميع تعاملاتهم، لضمان استمرارية أنشطتهم، موضحة أن تلك المعايير ترتكز على النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، ومراعاة السرية، والسلوك المهني.

وبيّنت الهيئة أن المعايير المهنية التي يجب أن يراعيها الوكيل الضريبي تتمحور حول ضمان التزامه بالسلوك الأخلاقي، مشيرة إلى أن هذه المعايير وضعت استناداً إلى المعايير الدولية المتعلقة بالعاملين في المجال الضريبي عموماً، خصوصاً تلك المعايير المطلوبة للعضوية في الهيئات المهنية المعروفة في مجال الضرائب.

جاء ذلك في دليل إرشادي جديد حول «المعايير المهنية الخاصة بالوكلاء الضريبيين»، تضمن شرحاً مفصلا لتلك المعايير، والشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة «الوكيل الضريبي» في الدولة، وتم نشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وذكرت الهيئة أن المنهاج الذي تستخدمه في مراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين بهذه المعايير يعتمد على أدوات أساسية، تشمل التحقق من دقة إقرارات الخاضعين للضريبة، وتواريخ تقديمها في حال كان لدى الخاضع للضريبة وكيل ضريبي معين، كما تقوم الهيئة برصد طلبات التوضيح والمراسلات المقدمة من الوكلاء الضريبيين، للتأكد مما إذا كان مستوى المعرفة المهنية والفنية متوافقاً مع المعايير المحددة، حيث يفترض أن يكون لدى الوكيل الضريبي المعتمد درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون ملماً بالتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة.

واعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 357 وكيلاً ضريبياً، تم تسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة، واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم، وتوافر جميع المعايير المهنية التي تؤهّلهم للقيام بمهام مهنة «الوكيل الضريبي»، التي تم استحداثها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال لالتزاماتهم الضريبية.

وأكد المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، خالد علي البستاني، أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب، والإسهام في رفع مستوى الامتثال، وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية، ومجالات التطبيق.