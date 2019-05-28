نظام مراصفة ذكي يسهّل رسوَّ السفن التجارية في «خور دبي»

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

دشنت دائرة جمارك دبي، أمس، «نظام المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في «خور دبي»، لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي.

وأفادت الدائرة، في بيان لها، بأنها طورت النظام بأفكار أبدعتها عقول الموظفين الجمركيين، في ابتكار نوعي جديد لتيسير حركة السفن التجارية، يقدم للهيئات والإدارات الجمركية، عبر العالم، نموذجاً خلاقاً في الابتكار والتطوير الجمركي.

ووفقاً لـ«جمارك دبي»، سيُمكن «نظام المراصفة الذكي» طواقم السفن التجارية، التي تُبحر عبر «خور دبي» من إنجاز كل معاملاتها إلكترونياً عبر الخدمات الذكية التي يوفرها النظام، إذ يُتيح النظام لطواقم السفن التجارية المتجهة نحو «خور دبي» أن تتقدم إلى غرفة العمليات في مركز جمارك «خور دبي» التابع لإدارة المراكز الجمركية الساحلية، بطلبات التسجيل لشحناتها في النظام إلكترونياً، باستخدام الأجهزة الذكية، وبعد إنجاز عمليات تسجيل السفن، تتولى غرفة العمليات من خلال «نظام المراصفة الذكي» توجيه السفن إلى أرصفة الانتظار لإنجاز عمليات التفتيش، واستكمال الإجراءات، ثم يتم إبلاغ طاقم السفينة بواسطة النظام بالتوجه إلى الرصيف المخصص لرسوها، من أجل تفريغ البضائع.

وفي حال كانت السفينة ستنقل شحنة من البضائع التجارية من دبي إلى الأسواق الخارجية، فإن النظام يتيح لطاقم السفينة إنجاز جميع الإجراءات، وإنجاز تحميل البضائع، لتنطلق مجدداً في رحلاتها إلى مقاصدها في نحو 50 ميناء تنتشر في تسع دول تتركز معها التجارة عبر «خور دبي».

وأثنى وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، على الدور الذي تلعبه «جمارك دبي» في تعزيز تنافسية إمارة دبي، ودولة الإمارات عموماً، عبر التطوير والتحديث الدائم للخدمات التي تقدمها للحركة التجارية، بما يعزز مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لهذه الحركة، ويسهم في نمو قطاع التجارة الخارجية للدولة بشكل عام.

وأضاف: «يمثل مشروع (نظام المراصفة الذكي)، الذي طورته جمارك دبي لتسهيل رسو السفن في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع، إضافة جديدة لجهود التطوير الشاملة لتعزيز انسيابية ومرونة الحركة التجارية عبر خور دبي».

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، سلطان أحمد بن سليم، إن التجارة عبر «خور دبي» تعد رافداً مهماً في تجارة دبي الخارجية غير النفطية، إلى جانب تجارة الإمارة عبر الموانئ الأخرى والمطارات والمنافذ البرية.

وأكد أنه كان للتجارة عبر الخور دور محوري في التأسيس لنهضة دبي التجارية والاقتصادية، وانطلقت الإمارة بعدها في بناء الموانئ الكبرى والمناطق الحرة الرائدة، التي حولت دبي إلى نموذج عالمي في التنمية الاقتصادية القائمة على تحقيق التنوع في بنية الاقتصاد لتصبح عاصمة للاقتصاد، وتتقدم بثبات نحو تعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية، من خلال مشروع خط دبي للحرير تنفيذاً لوثيقة الخمسين، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

وتابع: «بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية، التي تم نقلها عبر (خور دبي)، خلال السنوات الـ10 الماضية، منذ عام 2009 وحتى عام 2018، أكثر من 122 مليار درهم، وبلغ حجم البضائع في التجارة عبر الخور، خلال هذه السنوات، نحو 10.564 ملايين طن».

وأكد الحرص على تمكين التجار من إنجاز عملياتهم التجارية في الموانئ الكبرى بإمارة دبي، والأرصفة التجارية في «خور دبي»، بيُسر وسهولة، لدعم المزايا التنافسية للإمارة، وتعزيز ريادتها العالمية بالخدمات الذكية فائقة التطور، لتظل في الصدارة إقليمياً، وتنافس بقوة في الصدارة دولياً.

15.6 ألف سفينة عبر خور دبي في 2018

قال المدير العام لـ«جمارك دبي»، أحمد محبوب مصبح، إن «نظام المراصفة الذكي» يمثل إنجازاً جديداً في مسيرة الإنجازات المتصاعدة لجمارك دبي، على طريق تحقيق المهام الأساسية للدائرة، والمتمثلة بالعمل على تيسير التجارة. ولفت إلى أن مجموع السفن التي تعامل معها مركز جمارك خور دبي في عام 2018، بلغ نحو 15 ألفاً و600 سفينة، توزعت إلى 7828 سفينة قادمة، و7775 سفينة مغادرة، لافتاً إلى أن المركز تعامل في الربع الأول من عام 2019 مع 4190 سفينة، توزعت بين 2078 سفينة قادمة، و2112 سفينة مغادرة.

وأضاف: «سيمكننا النظام الجديد من التعامل مع أعداد كبيرة من السفن في (خور دبي)، من خلال تسريع عمليات رسو السفن، وتحسين جودة الخدمات الجمركية المقدمة لها عبر الأجهزة الذكية، لتواكب الخدمات المقدمة للتجارة عبر الخور، تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً».

النظام يمكّن طواقم السفن، عبر «خور دبي»، من إنجاز المعاملات إلكترونياً.