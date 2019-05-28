استدعاء 384 سيارة «لكزس» و«لينكون» لإصلاح عيوب تصنيعية

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن حملتي استدعاء لسيارات «لينكون» و«لكزس» لإصلاح عيوب تصنيعية، تشملان 384 سيارة، موضحة أن الحملة الأولى تشمل 226 سيارة «لينكون كونتيننتال» موديل 2017 - 2019، فيما تشمل الحملة الثانية 158 سيارة «لكزس إل إس LS500» موديل 2017 - 2018.

وتفصيلاً، أفادت وزارة الاقتصاد بإطلاق حملة استدعاء لدواعي السلامة تشمل 226 سيارة «لينكون كونتيننتال» موديل 2017 - 2019 المصنعة في الولايات المتحدة الأميركية، بالتعاون مع شركة «الطاير» للسيارات، الوكيل المحلي المستورد لسيارات «لينكون» في الدولة، وشركة «بريميير موتورز» الوكيل الرسمي لسيارات «لينكون» في أبوظبي.

وبيّنت الوزارة، في تقرير أصدرته أمس، أن الحملة تستهدف استبدال مزلاج الباب، حيث إنه في بعض السيارات المشمولة بالحملة قد لا يعمل محرك المزلاج الإلكتروني للباب، ما قد يتسبب في عدم غلق الباب بالكامل، ولهذا قد تظهر علامة تحذيرية بلوحة العدادات على شكل باب لم يغلق بالكامل، مضيفة أنه في بعض الحالات قد يتمكن العميل من غلق الباب مع عدم غلق المزلاج بشكل كامل، وبالتالي تظل العلامة التحذيرية مضاءة في لوحة العدادات، بينما في حالة عدم غلق المزلاج بشكل كامل قد يتسبب ذلك في احتمالية فتح الباب أثناء القيادة، ما يزيد من مخاطر الإصابة.

وذكرت الوزارة أن شركتي «الطاير» و«بريميير» ستبادران إلى الاتصال بالعملاء المعنيين لإحضار سياراتهم لإجراء الإصلاحات اللازمة بمجرد توافر قطع الغيار، مجاناً.

كما أعلنت وزارة الاقتصاد عن إطلاق حملة خدمة تشمل 158 سيارة «لكزس إل إس LS500» موديل 2017 - 2018، بالتعاون مع شركة الفطيم للسيارات الوكيل المحلي المستورد لسيارات «تويوتا لكزس» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أن الاستدعاء يرجع إلى أنه تم تجهيز هذه المركبات المشمولة بالحملة بإطارات ذات نظام سير مع فراغ الإطار من الهواء، ومزودة بطبقة جانبية للتقوية داخل الإطار، وهناك احتمال أن يحدث تشقق في طبقة التعزيز الجانبية عند عملية دمج هذه الطبقة مع الإطار من قبل مورد معين.

وأضافت الوزارة أن هذا التشقق يمكن أن يتسع بمرور الوقت مؤدياً إلى صوت غير طبيعي أو اهتزاز، فضلاً عن أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في درجة حرارة الإطار في ظل ظروف قيادة معينة.

ولفتت إلى أن شركة الفطيم ستبادر إلى الاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المشمولة بالحملة لإبلاغهم بها، وإحضار سياراتهم بمجرد توافر قطع الغيار، مؤكدة أن عمليات الإصلاح ستتم مجاناً.