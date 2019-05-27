شركات غير مرخصة تقدّم عروضاً وهمية للاحتيال على المستثمرين الأفراد

المصدر: أمل المنشاوي ــ أبوظبي

رصدت هيئة الأوراق المالية والسلع عروضاً وهمية من مندوبي شركات يدعون ترخيصهم من قبل الهيئة، من خلال شهادات مزيفة تستهدف المستثمرين بالدولة.

وأحاطت «الأوراق المالية»، في إفصاح لها أمس، المستثمرين والجمهور، بأنها تلقت استفسارات عدة من الجمهور حول مدى صحة شهادات التسجيل أو الترخيص التي حصلوا عليها من مروجين أو مندوبي شركات، تعرض فرصاً استثماريةً، وتدّعي أنها مرخصة من هيئة الأوراق المالية والسلع، علماً بأن تلك الشهادات مروّسة بشعار الهيئة.

وتابعت الهيئة: «تبين بعد معاينة هذه الشهادات أنها (مزيفة)، وأن أسماء الشركات المذكورة فيها غير مسجلة أو مرخصة من الهيئة، وأن العروض الاستثمارية التي يتم تسويقها والترويج لها من قبل مندوبي هذه الشركات عبارة عن (عروض وهمية) تستهدف المستثمرين، خصوصاً الأفراد».

ولفتت الهيئة إلى أنه تم رصد قيام بعض الشركات بالتسويق عبر موقعها الإلكتروني، على أنها مرخصة من الهيئة ومن الجهات الرقابية الأخرى داخل دولة الإمارات، لكن تبين بعد البحث أنها شركات غير مرخصة.

وحذرت «الأوراق المالية» من أنه في معظم الحالات، يتبين أن هذه الشركات عبارة عن «كيانات وهمية» تقوم بعمليات نصب واحتيال مالي، وتتواصل مع الأفراد من خلال وسائل عدة أبرزها الاتصال الهاتفي أو الرسائل النصية الهاتفية أو البريد الإلكتروني، أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو حتى من خلال اللقاء التعريفي، ومقابلة مندوبي هذه الشركات أو الكيانات.

وأوضحت أن هذه الشركات تقدم عروضاً مغرية، ووعوداً بتحقيق عائدات مرتفعة، وإيهام الأفراد بتحقيق الثراء السريع، ويتم تعزيز هذه الادعاءات بوثائق وشهادات تراخيص مزورة. كما يصر مندوبو هذه الشركات على الأفراد باتخاذ قرارهم بالاستثمار فوراً بمجرد التعريف عن الشركة وخدماتها دون ترك مجال للتفكير، ويتواصلون مع الأفراد طوال اليوم لدفعهم للاستثمار.

وجددت هيئة الأوراق المالية تحذيرها من التعامل مع مثل هذه الشركات ومندوبيها، أو التوقيع على أي استمارات أو عقود صادرة منها، أو تحويل أي أموال لمصلحتها، وحثت المستثمرين والجمهور على ضرورة التحقق من ترخيص الشركات التي تعرض الفرص الاستثمارية، وتدّعي حصولها على التراخيص القانونية، وذلك من خلال الاطلاع على قائمة الشركات المسجلة والمرخصة في الموقع الإلكتروني لهيئة الأوراق المالية والسلع (www.sca.ae)، أو الجهات الرقابية المماثلة (مثل مصرف الإمارات المركزي، وهيئة التأمين، وسلطة دبي للخدمات المالية، وسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي)، أو من خلال التواصل المباشر مع الهيئة والجهات الرقابية المماثلة.

• شركات تقدّم وعوداً بتحقيق عائدات مرتفعة.