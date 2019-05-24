استدعاء 75 سيارة «كيا - ستينجر» لدواعي السلامة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، عن بدء حملة استدعاء لدواعي السلامة، تشمل 75 سيارة «كيا - ستينجر» موديل 2018، مصنّعة خلال الفترة بين الأول من يوليو 2017 والرابع من أبريل 2018، وذلك بالتعاون مع شركة الماجد للسيارات، الوكيل المحلي الحصري لسيارات «كيا» في الدولة.

وأوضحت الوزارة في تقرير أصدرته، أمس، أن الاستدعاء الذي تم إطلاقه بعد التواصل مع «كيا موتورز كوربوريشن»، يستهدف فحص الأسلاك الأمامية وتثبيت عازل لحمايتها، مشيرة إلى أن كل التصليحات المتعلقة بهذه الحملة سيتم تقديمها مجاناً إلى المستهلكين.

وأضافت الوزارة أن «الماجد للسيارات» بدأت التواصل مع المستهلكين من أصحاب السيارات المشمولة بحملة الصيانة، لإبلاغهم بالوضع القائم حالياً وحجز مواعيد إحضار السيارات لإجراء عمليات الصيانة. وأشارت الوزارة إلى أن هذا الاستدعاء يأتي في إطار التزامها بالمتابعة الدائمة والمتواصلة لجميع المنتجات المطروحة في أسواق الدولة، سعياً إلى حماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به.