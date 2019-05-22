اتفاقية تعاون لدعم المشروعات الوطنية لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت اقتصادية دبي، متمثلة بقطاع التسجيل والترخيص التجاري، مذكرة تفاهم مع «مركز راشد لأصحاب الهمم»، لدعم المواطنين من أصحاب الهمم، وإصدار «رخصة تاجر» لهم، وإشراكهم في المعارض والفعاليات التي يقوم القطاع بتنظيمها لأصحاب رخصة «تاجر»، وذلك في إطار إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أمس، أن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي الطرفين إلى تعزيز الفرص أمام أصحاب الأعمال التجارية من المشروعات الوطنية، وتوفير المنصة المثالية التي تمكنهم من عرض وتسويق منتجاتهم المتنوعة، والوصول بها إلى أكبر شريحة من المستهلكين.

وقام بتوقيع الاتفاقية في مقر اقتصادية دبي بقرية الأعمال، كل من نائب المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، عمر خليفة، ومدير عام مركز راشد لأصحاب الهمم، مريم عثمان، بحضور عدد من المسؤولين لكلتا الجهتين.

وقال عمر خليفة: «يأتي توقيع الاتفاقية ترجمةً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرامية إلى تمكين أصحاب الهمم من الوصول إلى الفرص المتاحة في مجال العمل على النحو الذي يكفل ممارسة حقوقهم والمساواة مع الآخرين. ويسعدنا توقيع الاتفاقية مع مركز راشد لأصحاب الهمم، التي تأتي انطلاقاً من تكامل الأدوار في مجال دعم أصحاب الهمم، بما يحقق الهدف الرئيس الذي نسعى إليه بدمج أصحاب الهمم في المجتمع كي يكونوا أفراداً منتجين ومساهمين ومؤثرين في مسيرة النهضة لدولتنا الحبيبة».

وأكد خليفة أن تضافر الجهود بات ضرورة لتحقيق الأهداف العليا لقيادتنا الرشيدة، وتحقيق التنمية الشاملة للمجتمع، من خلال تمكين أبنائه على اختلاف فئاتهم في جميع المجالات، مشيراً إلى أن مثل هذه الشراكات لها دور أكثر فاعلية وانعكاسات أكبر في دعم الجانب الإنساني والمجتمعي.

من جانبها، أعربت مريم عثمان عن تقديرها لما قدمته اقتصادية دبي من دعم للمركز، لتعزيز مسيرته وتطوير برامجه العلاجية والتدريبية والتأهيلية، التي يستفيد منها أصحاب الهمم الدارسون بالمركز.

وأصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 2487 رخصة «تاجر» منذ إطلاق المبادرة وحتى 19 من شهر مايو 2019، وشكلت الجنسية الإماراتية نحو 1978 رخصة بنسبة 79.5% من إجمالي الرخص الصادرة. واستحوذت الإناث على النسبة الأعلى من الرخص، حيث شكلن نحو 61% من عدد الرخص (1512 رخصة)، فيما شكل الذكور نسبة بنحو 39% (975 رخصة). ووصل العدد الإجمالي لأنشطة رخصة «تاجر» إلى 414 نشاطاً، منها 224 نشاطاً تجارياً، و190 نشاطاً مهنياً. وبلغ عدد الأنشطة المسموح بها في الرخصة الواحدة 10 أنشطة، على أن تكون متناسقة ضمن فئة النشاط. وركزت معظم أنشطة الرخص الصادرة منذ الإطلاق وحتى اليوم على مجموعة الأزياء والموضة، الأنشطة الغذائية، الخدمات التسويقية الإلكترونية، والمواقع الإلكترونية، الخياطة، ومجموعة الحفلات.