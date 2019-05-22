70 % إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي لعام 2018

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أفادت الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن التقديرات الأولية للمؤشرات الاقتصادية الكلية للدولة لعام 2018 تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.73%، بقيمة تريليون و442 ملياراً و463 مليون درهم، مقارنة بتريليون و417 ملياراً و983 مليون درهم لعام 2017.

وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في نهاية عام 2018 نحو تريليون و521 ملياراً و72 مليون درهم، مقارنة بتريليون و387 ملياراً و107 ملايين درهم لعام 2017، أي بنسبة نمو وصلت إلى 9.7% للفترة نفسها.

وتوزع الناتج المحلي الإجمالي لعام 2018 بواقع تريليون و10 مليارات و344 مليون درهم للقطاعات غير النفطية، مقابل 432 ملياراً و119 مليون درهم للقطاع النفطي على مستوى الأسعار الثابتة، في دلالة على النمو المستمر لإسهام القطاعات غير النفطية التي تقدر بنحو 70% من قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة عام 2018.

وقالت مديرة إدارة الإحصاءات الاقتصادية، بدرية عبدالله، إن «الأرقام تشير إلى أن اقتصاد الدولة يواصل المزيد من النمو، سواء على المستوى العام أو على مستوى القطاعات والأنشطة الاقتصادية الرئيسة، الأمر الذي يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي من خلال زيادة الأهمية النسبية للأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، إلى جانب الاستقرار العام لمعدلات التضخم، حيث لم تتجاوز نسبة التضخم 3.1% لعام 2018، مقارنة بمستوى الأسعار بنهاية عام 2017، رغم البدء في تطبيق القيمة المضافة من بداية العام الماضي».