«طيران الإمارات» تطلق تطبيقها باللغة العربية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «طيران الإمارات» عن إطلاق تطبيقها باللغة العربية، ليصل مجموع اللغات التي يوفرها إلى 19 لغة. ويصل معدل تحميل تطبيق الناقلة إلى نحو 600 ألف شهرياً، حيث يتيح للعملاء إمكانية البحث والحجز وإدارة رحلاتهم وحسابات «سكاي واردز».

وتعد «طيران الإمارات» الناقلة الوحيدة في العالم التي توفر تطبيقها على المحمول بـ19 لغة، هي: العربية والإنجليزية والصينية (اللغة التقليدية والمبسطة)، والتشيكية والفرنسية والألمانية واليونانية والإيطالية واليابانية والكورية والبرتغالية (البرازيل والبرتغال)، والبولندية والروسية والإسبانية والتايلاندية والتركية.

واستخدمت «طيران الإمارات» في السنوات الماضية رؤى تحليلية وسلوكية للعملاء، لتحسين قنواتها الرقمية باستمرار. وخلال السنة المالية الماضية، تم حجز أكثر من ربع عدد تذاكر السفر عبر الإنترنت والهواتف المحمولة، وقام أكثر من 40% من العملاء بعمل إجراءات سفرهم عبر الإنترنت.

وقال نائب رئيس أول طيران الإمارات للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية، أليكس نيج: «نعمل باستمرار لضمان تمتع عملائنا بتجربة رقمية تتناسب ومستوى خدمات ومنتجات طيران الإمارات الحائزة جوائز. ويستخدم تطبيقنا أكثر من 1.5 مليون مسافر شهرياً، ويستمتعون بالمزايا والتسهيلات الفريدة التي يوفرها. وسنستمر في الاستثمار بتطبيقات وخدمات المحمول لتوفير عروض مميزة للعملاء، وإضفاء مزيد من السهولة والسلاسة على تجربة سفرهم».

وكانت «طيران الإمارات» قد أطلقت في وقت سابق من هذا العام ميزة جديدة على تطبيقها المحمول، تتيح للعملاء تصفح آلاف الأفلام والألبومات الموسيقية والبرامج التلفزيونية المتوافرة على نظامها للترفيه الجوي، وإعداد قوائم تشغيل ببرامجهم المفضلة قبل السفر، ثم مواءمتها من أجهزتهم المحمولة، وعرضها على شاشة الفيديو الشخصي على الطائرة.

وتواصل «طيران الإمارات» تطوير خدماتها الرقمية استعداداً لتحقيق التكامل مع تقنيات الذكاء الاصطناعي في وقت لاحق من هذا العام. ويمكن تحميل التطبيق مجاناً على الأجهزة المحمولة العاملة بنظامي «iOS»، و«أندرويد».