تعرف إلى أفضل وأسوأ الهواتف أداء في الإمارات

المصدر: عبير عبدالحليم ــ أبوظبي

كشفت الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات عن أعلى وأدنى الهواتف الذكية أداء، على شبكتي شركتي «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال عام 2018.

ووفقاً للهيئة، فقد سجل هاتف «آي فون إكس» على شبكة «اتصالات»، وهاتف «هواوي بي 20» على شبكة «دو»، أعلى الهواتف أداء في جميع الاختبارات بالتغطية الداخلية عموماً. فيما كان هاتف «هواوي بي 20» أعلى الهواتف أداء في جميع الاختبارات بالتغطية الخارجية على شبكتي «اتصالات» و«دو».

واستند تقرير أصدرته الهيئة بعنوان «مؤشرات أداء الهواتف الذكية في الدولة عام 2018» إلى إخضاع هذه الهواتف إلى ثمانية أنواع من المؤشرات والاختبارات لمعرفة مدى كفاءتها، هي: سرعة تصفح الإنترنت، وسرعة تنزيل البيانات، وسرعة تحميل البيانات، والوقت المستغرق للبدء بتشغيل الفيديو على «يوتيوب»، والزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني، ونسبة نجاح إنشاء المكالمات، وجودة الصوت، وسعة البطارية.

تصفح الإنترنت

وأظهر التقرير أن أعلى الهواتف الذكية أداء في «سرعة تصفح الإنترنت» بالتغطية الداخلية هو هاتف «هواوي بي 20» على شبكة «اتصالات»، وهاتف «جالاكسي إس 9» على شبكة «دو»، بينما كان هاتف «آي فون 6» على شبكتي «اتصالات» و«دو» أدنى الهواتف الذكية أداء في هذا المؤشر.

التنزيل والتحميل

وكشف التقرير أن أعلى الهواتف أداء في «سرعة تنزيل البيانات» بالتغطية الداخلية هو «هواوي بي 20» على شبكتي «اتصالات» و«دو» معاً، في وقت كان فيه «آي فون 6» على شبكة «اتصالات»، و«جالاكسي جيه 7» على شبكة «دو» أدنى الهواتف أداء على المؤشر نفسه.

وحقق هاتف «جالاكسي إن 9» على شبكتي «اتصالات» و«دو» أفضل الهواتف أداء بالتغطية الداخلية في «سرعة تحميل البيانات»، في ما كان «آي فون 6» على شبكة «اتصالات» و«آي فون 5 إس» على شبكة «دو» أدنى الهواتف على هذا المؤشر.

الفيديو والبريد

وكشف تقرير «تنظيم الاتصالات» أن أعلى الهواتف أداء في الوقت المستغرق للبدء بتشغيل الفيديو على «يوتيوب» هو «جالاكسي إن 9» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون 7» على شبكة «دو»، بينما كان أدنى الهواتف أداء في هذا المؤشر هو «جالاكسي جيه 7» على شبكتي «اتصالات» و«دو».

وأظهر التقرير أن أعلى الهواتف أداء في الزمن المستغرق لإرسال البريد الإلكتروني في التغطية الداخلية هو «آي فون 7» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون إكس» على شبكة «دو»، بينما كان هاتف «هواوي بي 20» على شبكة «اتصالات» و«آي فون 5 إس» على شبكة «دو»، أدنى الهواتف أداء في هذا المؤشر.

نقل البيانات

ووفقاً للهيئة، فإن أعلى الهواتف أداء في الوقت المستغرق للبدء في نقل البيانات بالتغطية الداخلية، هو هاتف «جالاكسي إس 9» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون 5 إس» على شبكة «دو»، في حين كان هاتف «هواوي بي 20» أدنى الهواتف أداء في هذا المؤشر.

إنشاء المكالمات

وكشفت «تنظيم الاتصالات» أن أعلى الهواتف الذكية أداء في نسبة نجاح إنشاء المكالمات هو هاتف «جالاكسي إس 9» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون إكس» على شبكة «دو»، بينما كان أدنى الهواتف أداء في هذا المؤشر هو هاتف «آي فون 7 بلس» على شبكتي «اتصالات» و«دو».

وجاء هاتف «جالاكسي جيه 7» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون 6» على شبكة «دو»، كأعلى الهواتف الذكية أداء في جودة الصوت، بينما جاء «آي فون إكس» كأدنى الهواتف أداء في هذا المؤشر.

تغطية خارجية

ولفتت الهيئة إلى أن أعلى الهواتف الذكية أداء في سرعة تصفح الإنترنت في التغطية الخارجية، هو هاتف «جالاكسي جيه 7» على شبكة «اتصالات»، و«جالاكسي إن 9» على شبكة «دو»، بينما جاء الأدنى في هذا المؤشر هاتف «جالاكسي إن 9» على شبكة «اتصالات»، و«آي فون 7 بلس» على شبكة «دو».

وجاء أعلى الهواتف أداء في سعة البطارية هاتف «هواوي بي 20» على شبكتي «اتصالات» و«دو»، بينما جاء هاتف «آي فون 5 إس» كأدنى الهواتف لدى المشغلين في هذا المؤشر.