عروض رمضان العقارية.. فائدة «صفرية» وخصومات سعرية وعائد إيجاري

المصدر: مدحت السويفي ـ دبي

طرح مطورون عقاريون عروضاً رمضانية تزامناً مع شهر الصيام، تنوعت بين خصومات سعرية، وفائدة صفرية، وعائد إيجاري مضمون، إضافة إلى تحمل جزء كبير من الرسوم الحكومية، ورسوم الصيانة التي وصلت عند البعض إلى 10 سنوات مجانية، فضلاً عن عقد شراكات مع بنوك، لتسهيل عملية التمويل للراغبين في الشراء.

وقال عقاريون لـ«الإمارات اليوم» إنه يتم اللجوء إلى العروض خلال شهر رمضان عادة، لتنشيط حركة المبيعات، مع الهدوء الذي تشهده السوق خلال هذه الفترة من السنة، مؤكدين أن رغبة المطورين في الحفاظ على مستوى مبيعات جيد كان من أبرز الأسباب التي دفعت هذه الشركات إلى طرح تسهيلات مختلفة شملت الدفعة المقدمة، والتمويل، وفترة السداد.

عروض عقارية

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» عروضاً لشراء وحدات سكنية في دبي خلال شهر رمضان الجاري، منها ما تم الإعلان عنه عبر منصات التواصل الاجتماعي أو عبر المواقع الإلكترونية للشركات العقارية، كما تضمنت عروضاً لعدد من كبار المطورين، تشتمل على باقة من تخفيضات الرسوم، لاسيما تلك المتعلقة برسوم الصيانة.

وعرض «شركة داماك العقارية» عرضاً رمضانياً ليوم واحد فقط على وحدات سكنية بنصف الثمن، كما قدمت فترة صيانة مجانية تمتد لسنوات، في وقت عرضت «شركة إعمار العقارية» خصماً في بعض مشروعاتها العقارية، وتسهيلات في السداد بواقع 25% دفعة مقدمة، مقابل 75% حتى فترة تسليم الوحدة السكنية، وذلك على وحدات شارفت على التسليم، إضافة إلى تحمل جزء من رسوم دائرة الأراضي والأملاك أو كاملها، بحسب المشروع.

أسعار تنافسية

كما قدمت شركات أخرى تسهيلات على الدفعة الأولى والأقساط الشهرية، إذ عرضت شركة عقارية صفقة لشراء شقة مفروشة في «قرية جميرا»، بدفعة أولى تبلغ 39 ألف درهم وقسط شهري يبلغ 3900 درهم، إضافة إلى خصومات راوحت بين 5 و10% على سعر الشقة، وخصم وصل إلى 50% على سعر فرش الشقة، وحددت الشركة العروض على أول خمس شقق سكنية فقط.

أما شركة «عزيزي للتطوير العقاري»، فطرحت أسعاراً تنافسية ضمن خطط سداد مغرية على مشروعاتها العقارية في منطقتي «الفرجان» و«نخلة جميرا»، بحسب ما أفاد قسم التسويق لديها، إذ سيتمكن المشترون من الاستفادة من تمويل للدفعة الأولى بفائدة صفرية، إضافة إلى تمويل بقية قيمة العقار على أقساط شهرية عن طريق بنوك وقّعت معها الشركة شراكات عمل. ومن العروض التي تقدمها الشركة عرض الضمان الإيجاري لمشروعاتها في منطقة «الفرجان» لمدة ثلاث سنوات، بواقع 10% عائداً إيجارياً مضموناً، وهو العرض نفسه الذي تقدمه شركة «فينسيتور» العقارية.

عرض وطلب

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «ستاندرد» للعقارات، عبدالكريم الملا، إن معادلة العرض والطلب فرضت على كثير من المطوّرين تقديم تسهيلات للمشترين المحتملين للعقارات، لافتاً إلى أن هذه التسهيلات تنوّعت بين عدم دفع مقدم للحجز، وإطالة فترة السداد، إضافة إلى تحمل جزء كبير من الرسوم الحكومية، أو مشاركتها مع المستثمرين، وتحمل رسوم الصيانة التي وصلت عند البعض إلى 10 سنوات مجانية، فضلاً عن عقد شراكات مع بنوك لتسهيل عملية التمويل للراغبين في الشراء.

فترة هدوء

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة مجموعة «دبليو كابيتال العقارية»، وليد الزرعوني، أن سوق البيع في دبي تشهد عروضاً مكثفة خلال فترة الهدوء عموماً، ورمضان بشكل خاص، باعتباره من أكثر فترات السنة هدوءاً، الأمر الذي يدفع المطورين والشركات العقارية إلى تنشيط السوق عبر عروض عدة، منها تمويلات عقارية من قبل المطور على فترات طويلة نسبية، وخصومات على الأسعار تراوح بين 5 و10%.

تنشيط الطلب

بدوره، قال المدير العام في شركة «عوض قرقاش» للعقارات، الدكتور رعد رمضان، إن هدوء الطلب على المبيعات في السوق خلال شهر رمضان، يعدّ من المحفزات التي تزيد التنافسية والسياسات التسويقية بين الشركات العقارية لزيادة المبيعات، عبر طرح تسهيلات متنوّعة وفقاً لسياسات كل شركة.

وأضاف أن ما أسهم في زيادة الزخم بالسوق العقارية في دبي، هو تقديم المطورين للعديد من الإغراءات للمستثمرين تحت مسميات عدة، منها التسهيلات المالية لدفعات السداد، أو العروض الترويجية، لافتاً إلى أن هناك تفاؤلاً متزايداً بالتزامن مع زيادة العروض، وعدم تخوف المستثمرين من ضخ مزيد من السيولة في السوق. وتابع: «هناك تحرك من قبل المطورين نحو ضخ مزيد من التسهيلات في السوق بمناسبة شهر رمضان، وذلك لتنشيط الطلب».

قرارات فعلية

قال مدير العقارات في «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد تركي، إن حركة التصرفات العقارية استفادت أيضاً من تحوّل القرارات المترددة لبعض المستثمرين إلى قرارات فعلية، بالتزامن مع عروض الشركات والتسهيلات المقدمة بمناسبة موسم رمضان، الذي يعد من أكثر الفترات هدوءاً في العام.

وأضاف أن هذه المحفزات أسهمت في زيادة الزخم الشرائي بالسوق، إذ وجد هؤلاء فرصاً استثمارية جيدة في السوق، من الممكن ألا تتكرر مستقبلاً، لاسيما مع تقديم العديد من المطورين العقاريين تسهيلات في الدفعات المقدمة، وفترة سداد الأقساط، إضافة إلى زيادة الاهتمام من جانب المستثمرين بدخول السوق، مع وجود أسعار تنافسية.