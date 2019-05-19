المصدر: إعداد أزاد عيشو

يدرك العديدون أن «مؤشر العافية المالية للأفراد»، مرتبط بتعزيز عادات الادخار، مع تقليل معدلات الإنفاق والاتجاه إلى سداد الديون بطريقة أكثر فاعلية، وذلك وفقاً لشركات متخصصة في الاستشارات المالية أوضحت أنه على الرغم من المستوى العالي من المعرفة المالية، فإن الأفراد لا يحققون بالضرورة «العافية المالية» التي يتطلعون إليها في ظل غياب وجود استراتيجيات للتقاعد، وعدم القدرة على اختيار المنتجات والقنوات التي ينبغي الاستثمار فيها.

وأكدت أن تأثير «العافية المالية» مرتبط بالدرجة الأولى بقدرة الأفراد على الوصول إلى أهداف مهمة طويلة الأجل، مثل شراء منزل.

«العافية المالية»

وبحسب شركة Hoyes, Michalos & Associates المتخصصة في قضايا الإعسار، فإن تحقيق «العافية المالية» يتوقف على ثلاث خطوات هي السيطرة على الأموال اليومية، أو القدرة على إدارة المال والديون، وإنشاء خطة ادخار قادرة على استيعاب الصدمات المالية، فضلاً عن الوصول إلى مرحلة يستطيع الفرد فيها أن يمضي قدماً في أهدافه المالية طويلة الأجل.

وأوضحت الشركة أنه لا يمكن الادخار دون فهم التحكم به يومياً، أو التخطيط، وتحقيق الأهداف دون التمكن فعلياً من وضع القاعدة الأساسية لها.

ووجدت الشركة أن التوتر بشأن سداد الفواتير، أو الشعور بالإرهاق جراء الديون، وعدم المقدرة على اتخاذ قرارات مالية بسيطة، هي قراءات تقود إلى ضعف مؤشر «العافية المالية» عموماً.

حدود الإمكانات

ولفتت إلى أن العيش في حدود الإمكانات، أحد المحاور المهمة لقياس وتحقيق «العافية المالية» مستقبلاً، فبمجرد أن يعرف الفرد المبلغ الذي ينفقه، فإنه يستطيع بشكل مثالي تحديد مبلغ معين للادخار، وتوفير ما يكفي للسكن والطعام والفواتير.

وأكدت أن قواعد «العافية المالية» تتخطى المعرفة البسيطة، وتتعلق بالتعرف إلى المفاهيم التي نحتاجها لإدارة الأموال، ومثال ذلك كيفية وضع الميزانية لضبط النفقات، وتوجيه بعض الأموال إلى قنوات ادخارية أو استثمارية فعالة، مشيرة إلى أن عادات الإنفاق والادخار لاتزال المفتاح لتحقيق التوزان المالي في الحياة اليومية.

مبادرات عميقة

أمّا شركة «نيرد والت» المتخصصة في الاستشارات المالية، فترى أن «العافية المالية» هي أكثر من مجرد الاستعداد للتقاعد وإدارة الديون، لتصل إلى تحقيق مبادرات واسعة وعميقة لها القدرة على تغيير نمط الحياة، ويقاس مفهومها بمجموعة عوامل، بما في ذلك الرضا العام عن الوضع المالي الحالي، والسلوكيات الفعلية (أي الميزانية، والادخار، ونسبة الديون)، لإيجاد حالة من الرفاهية تحقق للفرد الحد الأدنى من الإجهاد المالي، وأساساً مالياً قوياً، وتوفير خطط مستمرة تشعره بالاستقرار، موضحة أن الأمر يتعلق بالاستثمار في المستقبل والمساهمة المستمرة في المدخرات الشخصية، مع إنفاق الأموال بطريقة تقلل من الديون، والبدء مبكراً بهذه الخطط.

ووجدت الشركة أن نسبة كبيرة من الأفراد، وحتى في الاقتصادات المتقدمة، لا يمتلكون بالضرورة ميزانية عامة أو خطة إنفاق، وهي مشكلة تتضح أكثر بالنسبة لأولئك الذين يكافحون من أجل تلبية احتياجاتهم اليومية والشهرية. وفي المقابل تتسبب الأميّة المالية في وقوع العديد من الأشخاص ضحايا للإقراض غير المدروس والرهون العقارية عالية المخاطر، وأسعار الفائدة المرتفعة، ما قد يؤدي إلى سوء الائتمان، أو الإفلاس، واتخاذ قرارات مالية سيئة.

برامج للموظفين

وتؤكد الشركات أن «العافية المالية» تتعلق بدرجة كبيرة بإيجاد التوازن بين الاحتياجات القصيرة وطويلة الأجل، لافتة إلى أنه خلال السنوات الماضية لجأ العديد من الشركات في الأسواق المتقدمة إلى تصميم برامج خاصة بالموظفين لديها، تحقق لهم الاستقرار و«العافية المالية» التي يتطلعون إليها، وتوفر لهم فرصاً لتحسين إدارتهم للأموال وزيادة الاستقرار الوظيفي، ورضا العمل، وخفض الديون والضغوط المالية.

ووفقاً لدراسة لشركة «ميرسر» المتخصصة في الاستشارات، فقد وجدت أن ضعف «العافية المالية» يؤثر في إنتاجية الموظفين، إذ إن نسبة 25% من العاملين يعترفون بأن المخاوف المالية تؤثر في إنتاجيتهم بالعمل، في حين يدعي 45% منهم أن المسائل المالية هي السبب الأول للإجهاد.

العيش في حدود الإمكانات محور مهم لقياس وتحقيق «العافية المالية».