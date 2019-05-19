احتساب التمويل المناسب

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

يتساءل عدد من الأشخاص عن المبلغ الذي يستطيعون تحمل أعبائه أثناء التقدم بطلب للحصول على قرض، وللوصول إلى ذلك، ينبغي أن يتم احتساب الدخل الشهري للفرد، استناداً إلى إجمالي راتبه الشهري، يضاف إليه المبالغ والعلاوات المالية الأخرى التي يحصل عليها بشكل منتظم، بما في ذلك البدلات أو المكافآت أو العائدات المتأتية من الاستثمارات وغيرها. وفي المقابل، يجب أيضاً احتساب الالتزامات المالية الشهرية أي إجمالي المبالغ التي يجب على الفرد سدادها شهرياً، بما في ذلك النفقات الشهرية الضرورية ودفعات القروض، وبناءً على ما سبق، يمكن للفرد أن يحدد نسبة تحمل الالتزامات الشهرية حيث تقيس هذه النسبة معدل الالتزامات الائتمانية الشهرية للعميل إلى إجمالي الدخل الشهري له، وتتضح له الصورة بشكل أفضل عن المبلغ الذي يستطيع تحمله، وتنصح المؤسسات المتخصصة بالاستشارات المالية دائماً أخذ المبلغ الذي يحتاجه الفرد بالفعل، وتخصيصه للاستثمار المجدي بعيداً عن النفقات الاستهلاكية.