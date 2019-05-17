«دار التمويل» تطلق «تأجيل سداد القسط» خلال رمضان

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة دار التمويل، أمس، عن إطلاق حملة «تأجيل سداد القسط» الترويجية، التي تمكن العملاء من تأجيل سداد قسط شهري واحد خلال شهر رمضان من دون رسوم إضافية.

وقال رئيس دائرة تمويل الأفراد في الشركة، الأمير جمال، إن «أعمالنا ترتكز على تحديد وتلبية احتياجات عملائنا المالية، لذا منحنا عملاء التمويل الشخصي المرونة في سداد الأقساط الشهرية مع عرض تأجيل القسط خلال رمضان».

وأضاف جمال في بيان: «نحن ملتزمون بتطوير تجربة العملاء وتحسين مستوى رضاهم من خلال تقديم حلول مالية ممتازة، ومن خلال هذا العرض، سيتمكن العملاء المؤهلين من إدارة أمورهم المالية خلال شهر رمضان بطريقة أفضل»، معرباً عن أمله في أن يحقق عملاء الشركة الاستفادة المُثلى من العرض الجديد.