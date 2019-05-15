الإمارات للشحن الجوي تنقل أشهر خيول السباق

المصدر: دبي –الإمارات اليوم

نقلت الإمارات للشحن الجوي 91 خيلأً للمشاركة في جولة لونجين العالمية للأبطال في شنغهاي بين 3 و5 مايو 2019. واستخدمت الناقلة حل "الإمارات إكوين" لنقل الخيول، الذي يضمن توفير بيئة هادئة ومريحة لها طوال الرحلة. وجرى نقل الخيل من بلجيكا على طائرتي شحن طراز بوينغ 777 تم تخصيصهما لهذه المهمة.

وحملت الخيول على منصات خاصة إلى الطائرة لضمان نقلها بسلاسة. ووضع خيلان في كل منصة، ما يوازي درجة رجال الأعمال. وتم تزويد المنصات بنوافذ مشبكة لإتاحة المجال لإطعام الخيول خلال الرحلة. وتحظى الخيل على الرحلات برعاية قصوى، حيث يرافقها متخصصون مع أطباء بيطريين.

وقالت الإمارات للشحن الجوي في بيان صحافي اليوم إنها، تعاونت مع شركة بيدن بلودستوك Peden Bloodstock Ltd، المتخصصة في مجال نقل الخيول، لضمان حصولها على أفضل عناية قبل وأثناء وبعد الرحلات للمشاركة في جولة لونجين العالمية للأبطال بشنغهاي.