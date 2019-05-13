ثبيت لافتات لأسعار الخضروات والفواكه واللحوم في سوق الجبيل بالشارقة

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت وزارة الاقتصاد، اليوم، بأنها اتفقت مع سوق الجبيل في الشارقة على تثبيت لافتات أسعار على منتجات الخضروات والفواكه واللحوم في منافذ البيع داخل السوق وذلك بعد أن رصدت غياب تلك اللافتات، مشيرة إلى أنها تعمل على تنفيذ 450 جولة رقابية سرية ومعلنة في أسواق الدولة حتى نهاية رمضان للتصدي لأي تجاوزات.

وذكرت الوزارة على هامش جولة ميدانية أجرتها في سوق الجبيل أنها لم ترصد أي شكاوى تتعلق بارتفاع الأسعار منذ بداية رمضان، لافتة إلى أنها نسقت مع تجار توريد الخضروات على تثبيت أسعار الورقيات وزيادة شحنات التوريد لتجنب زيادة الأسعار.

وتفصيلا، قال مدير إدارة المنافسة وحماية المستهلك، في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، إن الوزارة اتفقت مع إدارة سوق الجبيل في الشارقة على تنفيذ مبادرة لتثبيت لافتات أسعار باللغتين الإنجليزية والعربية على منتجات الخضروات والفواكه واللحوم في منافذ البيع داخل السوق، وذلك بعد رصد غياب تلك اللافتات خلال جولة ميدانية أجرتها الوزارة في السوق أمس، بالتعاون مع دوائر محلية.

وأوضح النعيمي في تصريحات صحافية على هامش الجولة، أن لافتات الأسعار التي سيتم العمل على تثبيتها خلال الفترة المقبلة في الأسواق سيسجل عليها نوعية المنتج والمنِشأ والوزن بما يكفل حقوق المستهلكين في معرفة بيانات السلع وأسعارها قبل التوجه للشراء، لافتا إلى أن الوزارة تعمل منذ فترة بالتعاون مع جهات محلية على نشر مبادرات تثبيت لافتات أسعار السلع بما يعزز حماية حقوق المستهلكين في المعرفة قبل الشراء.

وذكر أن الوزارة اتفقت مع إدارة السوق ايضا على وضع لافتات عند سوق السمك بأسعار الأسماك وأنواعها، مشيرا إلى أنه تم رصد انخفاضات في أسعار أنواع مختلفة من الأسماك بنسب كبيرة أخيرا منها سمك الشعري التي بلغ سعر الكيلوغرام منه 12.5 درهماً، مقارنة بأسعار سابقة جاوزت 20 درهما للكيلو.

وأفاد النعيمي بأن وزارة الاقتصاد رصدت فروقا طفيفة في أسعار الورقيات داخل السوق، والتي بلغت درهما للحزمة الواحدة مقارنة بسعر 95 فلسا في منافذ البيع الأخرى، لافتا إلى أن الوزارة كانت أجرت اتفاق أخيرا مع الشركات الرئيسة الموردة للخضروات في الدولة على تثبيت أسعار الورقيات لضمان عدم تحرك أسعارها خلال فترات الطلب الاستهلاكي المرتفع خلال شهر رمضان.

وقال إن الوزارة تبحث مع إدارة سوق الجبيل سبل وضع لافتات بالسلع التي يتم تثبيت أسعارها، مثل الورقيات بما يعطي مؤشرا لارشاد المستهلكين عند التوجه للتسوق بمعرفة الأسعار المثبتة والتي تتغير بشكل دوري.