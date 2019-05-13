إصدار 3747 تصريحاً تجارياً في الربع الأول

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 3747 تصريحاً تجارياً خلال الربع الأول من العام الجاري.

وأظهرت النتائج الربعية أن تصاريح «اللافتات الإعلانية» تصدرت قائمة التصاريح بنسبة 40%، حيث وصل عددها إلى 1493، تلتها «أنشطة تصاريح متنوعة» بواقع 29% (1080 تصريحاً)، ثم «الحملات الترويجية» بنحو 18% (666 تصريحاً)، وباقة تصاريح أخرى، والتخفيضات والعروض الخاصة والتصفية التي استحوذت على النسبة المتبقية.

وقال مدير أول التصاريح التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري، خالد المري، إن «الأرقام تؤكد مرونة الإجراءات التي تتبعها اقتصادية دبي في إصدار التصاريح التجارية، وزيادة عدد منافذ استلام معاملات التصاريح التجارية، إذ إنه بالإمكان تقديم معاملات التصاريح في جميع مراكز التعهيد، الأمر الذي يعد خطوة مهمة تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص، وتفعيل تعاونه مع القطاع الحكومي للارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لمجتمع الأعمال، وتوفير الوقت والجهد».

وأوضح المري أن «نتائج التقرير الخاصة بتصاريح اللافتات الإعلانية تشير إلى أن (إعلانات إضافية على الواجهة) حازت النسبة الأكبر في النمو بواقع 33.6%، تلتها (إعلانات ورقية) بنحو 33.4%»، لافتاً إلى أن تصاريح اللافتات الإعلانية تنوعت ما بين إعلانات إضافية إلكترونية، وإعلانات أعلى واجهة البناية، وإعلانات على المظلات، واللافتات القماشية، وإعلانات العلامات التجارية، وغيرها من التصاريح المندرجة ضمن هذه الفئة.

وبيّن أن أنشطة تصاريح متنوعة جاءت في المرتبة الثانية، حيث وصل عدد التصاريح إلى 1080 تصريحاً، فيما تنوعت الحملات الترويجية ما بين حملة ترويجية صغيرة وحملة تذوقية أو عينات، وسحوبات، وجوائز فورية، وسحوبات تصحبها جوائز فورية، في حين ضمت قائمة باقة تصاريح أخرى كلاً من «محل مع علامات تجارية متعددة»، «محل مع علامة تجارية واحدة»، «مجموعة شركات»، «محل إلكتروني»، «مركز تسوق»، و«موزع».

وأكد المري أن الزيادة في أعداد التصاريح التجارية تعكس الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي في رسم سياسات النمو والتطور الاقتصادي في دبي، وتسهيل مزاولة الأنشطة التجارية، حيث تسعى إلى رفع ثقة التجار من أصحاب المنشآت التجارية بواقع الأعمال، الأمر الذي يعزز من التنافسية بين الشركات على إبراز منتجاتها وخدماتها بإمارة دبي.