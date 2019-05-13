326.6 ألف مسافر عبر «آل مكتوم الدولي» في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل مطار آل مكتوم الدولي 326 ألفاً و680 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري، بانخفاض نسبته 2.3% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، نتيجة للتقلبات التي لحقت بعمليات تأجير الطائرات.

وأوضحت مؤسسة مطارات دبي في بيان، أمس، أن روسيا شكلت نحو 50% من حركة المرور عبر المطار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2019، حيث وصل عدد المسافرين الروس إلى 167 ألفاً و934 مسافراً، تلاهم المسافرون من ألمانيا بعدد 71 ألفاً و162 مسافراً، ثم رومانيا بـ21 ألفاً و97 مسافراً، والمجر مع 12 ألفاً و44 مسافراً. وأشارت المؤسسة إلى أن موسكو شكلت أهم المدن المتعاملة مع مطار آل مكتوم بعدد 89 ألفاً و856 مسافراً، تلتها بوخاريست (17 ألفاً و113 مسافراً) ودوسلدورف (12 ألفاً و387 مسافراً).

وأشارت المؤسسة إلى أن إجمالي حركات الطائرات التي أقلعت أو هبطت في مطار آل مكتوم الدولي وصل خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7899 حركة بتراجع نسبته 3.2% مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

وعلى صعيد حجم الشحن، بينت «مطارات دبي» أنه تم نقل 43 ألفاً و114 طناً من البضائع في الربع الأول من عام 2019 عبر المطار بانخفاض نسبته 9.3%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018.

وتوقعت المؤسسة أن يرتفع عدد المسافرين عبر مطار آل مكتوم الدولي في الربع الثاني من العام الجاري نتيجة لإغلاق أحد مدارج مطار دبي الدولي لأعمال التطوير والتحديث، وتحول جزء من رحلات شركات الطيران إلى مطار آل مكتوم خلال فترة تطوير المدرج التي تمتد ما بين 16 أبريل و30 مايو الجاري، مشيرة إلى أن مطار آل مكتوم الذي تصل طاقته الاستيعابية الى 26.5 مليون مسافر سنوياً، يعمل على توفير أفضل الخدمات للمسافرين.

11 شركة تشغّل 146 رحلة

يضم مطار آل مكتوم الدولي 11 شركة طيران، تقوم بتشغيل 146 رحلة أسبوعية إلى 31 وجهة دولية، كما أنه يضم 18 شركة شحن لنقل البضائع إلى ما يصل إلى 45 مدينة حول العالم.

• 43.1 ألف طن من البضائع تم نقلها من خلال المطار في 3 أشهر.