تطبيقات ذكية لإدارة الأموال

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

توفر التطبيقات الذكية خيارات عدة وسهلة لإنشاء ميزانية، أو تتبع لانفاق ووضع خطط مالية. كما تساعد على بناء خطط مالية، مع القدرة على التنبؤ بالمدفوعات والمستحقات مستقبلاً.

ويتيح تطبيق (Mint Personal Finance) تتبع عمليات الإنفاق وإنشاء ميزانية محددة، ويمكن إضافة وإدخال جميع المعلومات إليه للحصول على جداول ورسوم بيانية توضح الانفاق، فضلاً عن تنبيهات اقتراب مواعيد الدفعات للفواتير، في حين أن تطبيق (PocketGuard Budget) هو نظام للموازنة الرقمية يساعد المستخدمين على إدارة أموالهم ووضع ميزانيتهم الخاصة، ويظهر البنود الأساسية التي يتم انفاق الأموال عليها بشكل دوري، والتحكم بالمصروفات ومراقبة فئات الانفاق وغيرها من الأدوات المهمة. أما تطبيق (Goodbudget) فيساعد على تعقب الأموال ومعرفة المستحقات الدورية المرتبة على مستخدم التطبيق، وتخصيص أموال للادخار ووضعها جانباً، والجمع بين الحسابات والفواتير.