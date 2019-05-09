مبادرة لزيادة وعي التجار بحقوقهم وواجباتهم في السوق المحلية

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

أطلقت اقتصادية دبي مبادرة لتوعية أصحاب الرخص التجارية الجديدة بحقوقهم وواجباتهم وحقوق المستهلكين في السوق المحلية، مشيرة إلى أن المبادرة ركزت على زيادة وعي التجار وتعزيز التزامهم بالقوانين التجارية وتعليمات اقتصادية دبي المنظمة للأعمال والأسواق في دبي. وقال مدير إدارة حماية الأعمال، بقطاع لرقابة التجارية وحماية المستهلك باقتصادية دبي، أحمد العوضي، إن إدارة حماية الأعمال متمثلة في قسم توعية الأعمال، أطلقت مبادرة تستهدف جميع الرخص التجارية الجديدة، موضحاً أن آلية المبادرة تمت من خلال إرسال رسائل نصية توعوية عبر الهواتف المحمولة، تحتوي على معلومات وإرشادات مهمة ومفيدة للتجار، إضافة إلى عرض أهم الخدمات التي تقدمها إدارة حماية الأعمال لخدمة التجار، انطلاقاً من حرص اقتصادية دبي على توفير الدعم الكامل للتجار والمستثمرين، والتواصل الدائم معهم وتلبية احتياجاتهم لتوفير بيئة اقتصادية آمنة ومشجعة لهم.

وأضاف العوضي أن المبادرة أسفرت عن إرسال 4500 رسالة نصية قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى أصحاب الرخص التجارية الجديدة في دبي، خلال الربع الأول من العام الجاري، مشيراً إلى أن الرسائل التوعوية استهدفت جميع الرخص التجارية الجديدة، وشملت جميع أنواع الأنشطة التجارية التي تعمل في دبي.

وذكر أن هذه الرسالة التوعوية هدفها التعريف بدور إدارة حماية الأعمال في دعم التجار وحماية حقوقهم، وتعريفهم بواجباتهم والتزاماتهم التجارية تجاه التجار الآخرين والمتعاملين، محققين معاً وداعمين مفهوم الالتزام والوعي التجاري، والإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية أعمالهم، والدور الذي تقوم به في فض المنازعات التجارية بين الشركات، وفقاً للقوانين واللوائح والتعليمات الصادرة في تنظيم الشؤون التجارية بدبي.

وأشار العوضي إلى أنه حرصاً من إدارة حماية الأعمال على تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للتجار، فقد تم تطوير خدمة شكاوى المنشآت التجارية وأتمتتها عبر تطبيق مستهلك دبي، مبيناً أنه أصبح بإمكان التاجر بسهولة تامة تحميل تطبيق مستهلك دبي، لتقديم شكوى الأعمال ودفع الرسوم المستحقة ودعم الشكوى بالمستندات والأدلة الداعمة بسهولة وعلى مدار الساعة، وهو ما يمكن الإدارة من التواصل بسهولة من الشاكي والوصول إلى حل لشكواه.