إطلاق نظام الخدمات الإلكترونية لهيئة الأوراق المالية والسلع

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلق وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، نظام الخدمات الإلكترونية المُطوّرة للهيئة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الهيئة، وذلك على هامش اجتماع المجلس الذي انعقد في دبي.

وأفادت الهيئة في بيان، أمس، أن النظام يغطّي الإجراءات الداخلية الخاصة بالهيئة، ويخدم جميع الفئات المستهدفة، بما فـي ذلك الوسطاء وصناديق الاستثمار والمستثمرين وشركات الخدمات المالية، فضلاً عن أسواق الأوراق المالية والسلع.

ويجري العمل حالياً على إطلاق دفعة جديدة من الخدمات الإلكترونية خلال الفترة القليلة المقبلة، بحيث تغطي هذه الخدمات أعمال مركز التدريب والاختبارات المهنية، وإدارات التنفيذ، والإصدار والتسجيل، والإشراف على السوق، والرقابة والالتزام.

وعقب إطلاق النظام، قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، إن «الاستعانة بالتطبيقات الذكية لتعزيز التحول الإلكتروني للخدمات المقدمة من الهيئة، يأتي في صدارة المشروعات الاستراتيجية التي اعتمدها مجلس الإدارة، وأن مشروع نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يقوم على أتمتة العمليات، ودمج الإجراءات المتعلقة بتقديم الخدمات للجمهور والمتعاملين مع الهيئة عن طريق الأجهزة الذكية».

ولفت إلى أن نظام الخدمات الإلكترونية جاء انطلاقاً من استراتيجية ورؤية الإمارات 2021، وأن الهيئة بادرت بالإسراع بتطبيق المبادرة الجديدة، وتقديم خدماتها بشكل إبداعي، تيسيراً على المتعاملين عبر أتمته الخدمات المقدمة من الهيئة، وتنويع قنوات توفيرها، بما يسهم في تعزيز الموقع الريادي دولة الإمارات على صعيد التطور الإلكتروني، من خلال تطوير بنية مؤسسية وإلكترونية، تضمن استدامة تقديم الخدمات الحالية والمستجدة بكفاءة وفاعلية، وبما يعمل على تكريس مفهوم الحكومة العصرية، فضلاً عن مواكبة أفضل الممارسات العالمية في هذا الإطار.

من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور عبيد سيف الزعابي، أن «نظام الخدمات الإلكترونية للهيئة يستهدف التيسير على المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بالدولة، وتسهيل وضمان الحصول على خدمات على مدار الساعة، بإجراءات سهلة ومبسطة وكفاءة عالية تلبي احتياجات المتعاملين».

وتعدُّ الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تم تحسينها وإعادة هندستها وفق هذا النظام، جزءاً من برنامج طموح بادرت به الهيئة، وتم التركيز في المرحلة الأولى منه على الخدمات المتعلقة بعمليات الترخيص، بحيث يتم إنجاز جميع الخدمات رقمياً، وتختفي فيه تماماً المعاملات الورقية، بما يتماشى مع خطط الحكومة الاتحادية واستراتيجياتها، وقد تم دمج العديد من الإجراءات معاً، بما يحول دون وجود تكرار في الإجراءات، ويتيح استخدام الإجراء الواحد لإنجاز خدمات عدة.

وتم إعداد النظام الجديد لخدمات الهيئة باستخدام استخدام منصة (AppWorks)، وأدوات تطبيق إدارة عمليات الأعمال، وبرمجيات أتمتة العمليات الرقمية وإدارة الحالات الدينامية، وذلك بالتعاون مع كل من شركتي «زيروكس مي»، و«أوبن تيكست».

وتتيح منصة (AppWorks) جلب المعلومات بكفاءة عالية من الأنظمة الرئيسة للمؤسسات وشركاء الأعمال وتجميعها فـي منصة واحدة، بما يسمح للمستخدمين النهائيين بالتعامل والتفاعل مع هذه المعلومات بطريقة مفهومة بالنسبة لهم. ويجري حالياً، وفق الخطة الموضوعة، العمل على تحقيق ربط إلكتروني مع كل من وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية فـي جميع إمارات الدولة، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وشركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، وغيرها من الجهات بما يمكن من الحصول على المعلومات اللازمة لإصدار التراخيص بأقصى سرعة وبكفاءة عالية.

النظام يغطّي الإجراءات الداخلية الخاصة بالهيئة، ويخدم جميع الفئات المستهدفة.