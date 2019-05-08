«أسواق»: 225 مليون درهم لافتتاح منافذ جديدة للتجزئة خلال عامين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت مجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، بأنها رصدت استثمارات بقيمة تصل إلى 225 مليون درهم، لافتتاح منافذ بيع ومراكز تسوق جديدة بقطاع التجزئة خلال العامين الجاري والمقبل.

وأشارت لـ«الإمارات اليوم»، إلى أن الاستثمارات تشمل افتتاح ستة منافذ بيع، ومستودعين بمساحات كبيرة حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى أربعة مراكز تسوق جديدة خلال العام المقبل، لافتة إلى أن «المجموعة» سجلت نمواً في مبيعاتها عبر المتجر الإلكتروني بنسبة 26%.

خطط توسعية

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لمجموعة «أسواق»، التابعة لمؤسسة «دبي للاستثمارات الحكومية»، يوسف شرف، إن «(المجموعة) لديها خطط توسعية في قطاعات مختلفة تعمل على تنفيذها، تشمل ضخ استثمارات بقيمة تتجاوز 225 مليون درهم في قطاع التجزئة، لإنشاء وافتتاح منافذ بيع جديدة ومستودعين بمساحات كبيرة خلال العامين الجاري والمقبل».

وأشار إلى أن «الخطة الاستثمارية للمجموعة في قطاع التجزئة تشتمل على إقامة ستة منافذ بيع، ومستودعين حتى نهاية العام الجاري، إضافة إلى إقامة أربعة مراكز تسوق جديدة بمساحات مختلفة خلال العام المقبل»، لافتاً إلى أن «المجموعة تدرس حالياً فرصاً للتوسع بقطاع التجزئة عبر أسواق الشارقة والعين خلال العام المقبل، ضمن خطط لها خلال الفترة المقبلة للانتشار في مناطق مختلفة بالدولة».

وأوضح أن «المجموعة توسعت خلال العام الماضي لتشمل تحت مظلتها شركتي (أسواق للتجزئة)، و(تمرات) لتوريد الخضراوات والفاكهة والمنتجات الغذائية عبر تراخيص وكالات لمؤسسات من دول مختلفة».

وأضاف شرف، أن «المجموعة سجلت عبر المتجر الإلكتروني للتجزئة نمواً نسبته 26% للمبيعات خلال العام الماضي، كما حققت نمواً في مبيعاتها عبر منافذ البيع والسوبرماركت بنسبة 4%، فيما تتوقع تسجيل معدلات نمو تتجاوز تلك النسب خلال العامين الجاري والمقبل، عبر التوسعات في الأفرع والسلع المطروحة».

عمليات الابتكار

وبين أن «المجموعة دعمت عمليات الابتكار من خلال إنشاء قسم (فكرة)، أخيراً، الذي يشجع مواهب الكوادر الشابة المواطنة، ويحول مبادراتهم المبتكرة لمشروعات فعلية مثل ابتكار ألعاب تثقيفية أو دفاتر للأطفال برسومات تحث على الابتكار والإبداع».

وأوضح أن «المجموعة أطلقت أخيراً مبادرة متكاملة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتشمل إتاحة عرض منتجاتها لفترة ثلاثة أشهر مجاناً، عبر منافذ بيع التجزئة، مع حسومات بنسبة 50% على التسجيل للمنتجات واستئجار الأرفف»، لافتاً إلى «أن هناك حالياً 72 مورداً من إجمالي موردي البضائع والمستلزمات للمنافذ التابعة للمجموعة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع تسجيل نمو نسبته 20% خلال العام الماضي في عدد الموردين من تلك المشروعات».

وأشار إلى أن «المجموعة أطلقت مبادرة أخيراً للمسؤولية الاجتماعية، حول توريد متطلبات المؤسسات الحكومية والشركات من القطاع الخاص عبر منصة الموقع الإلكتروني، تشمل تحويل نسبة 100% من صافي أرباح تلك التوريدات للأعمال الخيرية في دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي».

التوسع والعلامات

بدوره، قال المدير التنفيذي لشركة «أسواق للتجزئة»، عفان الخوري، إن «الشركة تدرس حالياً التوسع بنماذج جديدة لمبادرة أطلقتها خلال الفترة الأخيرة لأول متجر ذكي دون موظفين أو بائعين في دبي، تحت اسم (إنبوكس)، وأطلقت منه نموذجاً في أحد المجمعات السكنية التي تحتوي على 122 فيلا بالقرب من منطقة الخوانيج بدبي، ولاقت المبادرة إقبالاً بمجرد إطلاقها بالمجمع، ما يتيح لرواده شراء متطلباتهم دون الحاجة لحمل بطاقات ائتمانية أو نقود، وذلك مع إتاحة عملية السداد إما برقم الهاتف أو برقم بطاقة حساب (وفا) للمتعاملين، والتي تمكّن المتعاملين من شحن حساب مالي والسداد من خلالها».

وأضاف أن «الشركة تبحث خلال الفترة المقبلة، فرص نشر أكثر من نموذج لتلك المتاجر، سواء في مجمعات سكنية مغلقة، وخصوصاً التي تبعد عن مراكز التسوق أو منافذ لتجارة التجزئة، كما يتم بحث فرص إقامتها داخل مؤسسات القطاع الخاص، والتي تشتمل على عدد كبير من الموظفين يصل إلى 500 موظف».

وأوضح أن «الشركة عملت خلال الفترة الماضية على دعم معايير الابتكار والتحول الرقمي، بما يواكب توجهات دبي، وذلك عبر معايير مختلفة منها التحول التدريجي لعمليات السداد الذكي للمشتريات، سواء باستخدام أرقام حسابات بطاقات لولاء المتعاملين دون الحاجة للمرور على موظفي الحسابات، والحصول على الفواتير عبر التطبيقات المحملة على الهواتف الذكية والعمل على نشر تلك الأنظمة في مختلف أفرع البيع التابعة للمجموعة، إضافة إلى طرح بطاقات التبرع الرقمية، سواء لأغراض الزكاة أو للصدقات الخيرية بشكل عام، والتي يتم توفيرها بمبالغ مختلفة عبر بطاقات بأرقام كودية في منافذ البيع».

المنتجات الغذائية

قال المدير التنفيذي لشركة «أسواق للتجزئة»، عفان الخوري، إن «الشركة لديها خطط للتوسع المستمر في المنتجات الغذائية والاستهلاكية الأساسية التي تحمل العلامة التجارية الخاصة بها تحت علامة (أ)، إذ رفعت عدد تلك المنتجات من 85 منتجاً خلال عام 2017 لتصل إلى 100 منتج خلال عام 2018، وتخطط لزيادة تلك المنتجات إلى 110 منتجات بنهاية العام الجاري».