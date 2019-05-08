4 ركائز تتصدر أجندة الاستدامة في «دبي للسلع المتعددة»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نشر مركز دبي للسلع المتعددة، أمس، تقريره السنوي الثاني للاستدامة، في إطار التزامه باتفاق الأمم المتحدة العالمي، مشيراً إلى أن استراتيجية المركز للاستدامة تتمحور حول أربع ركائز رئيسة، هي: الكوادر البشرية، السوق، البيئة، والمجتمع، وأنه يسعى باستمرار إلى اعتماد أفضل البرامج التي تخدم أهدافه المحددة تحت كل ركيزة.

ويمثل التقرير، الذي تم إعداده وفقاً للخيار الأساسي لمعايير المبادرة العالمية لإعداد التقارير، امتداداً للنسخة الأولى التي أصدرها المركز في سبتمبر 2018، ويسلط الضوء على أدائه الاجتماعي والاقتصادي والبيئي، ضمن إطار الاستدامة المعتمد لديه، حيث يغطي الفترة من أول يناير إلى 31 ديسمبر 2018.

وقال الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، أحمد بن سليّم: «يلتزم المركز التزاماً تاماً بنهجه المعلن على صعيد الاستدامة، والمتمثل في دعم أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، بصفته إحدى الجهات الموقعة على الاتفاق العالمي، والمساهمة في تحقيق الأهداف المحددة ضمن (رؤية الإمارات 2021) و(خطة دبي 2021)».

وأضاف: «نتبع في مركز دبي للسلع المتعددة نهجاً متكاملاً لتحقيق أهدافنا في مجال الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية. وبالنسبة لنا، فإننا نعتبر التواصل المستمر مع الأطراف المعنية أمراً بالغ الأهمية، وهذا ما يجعلنا شريكاً موثوقاً لمجتمع الأعمال».