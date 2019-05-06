«دبي الدولي» يستقبل 22.2 مليون مسافر في الربع الأول

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

استقبل مطار دبي الدولي 22.2 مليون مسافر في الربع الأول من عام 2019، وذلك بانخفاض نسبته 2.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة انخفاض عدد الرحلات، والتحول في توقيت عطلة عيد الفصح، في ما ارتفعت أحجام البضائع بنسبة 4.1% في الفترة نفسها، لتصل إلى 641 ألفاً و250 طناً.

وأفادت مؤسسة مطارات دبي في تقرير لها أمس، بأن إجمالي عدد المسافرين الذين تمت خدمتهم خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 22 مليوناً و230 ألفاً و810 مسافرين، بانخفاض نسبته 2.2%، لافتة إلى أن المتوسط الشهري لعدد المتعاملين سجل 7.41 ملايين متعامل، وهو أقل قليلاً عن المتوسط الشهري المسجل في عام 2018، الذي كان 7.42 ملايين متعامل.

وعلى صعيد الشحن، فقد سجّلت بضائع الشحن الجوي التي تعامل معها مطار دبي الدولي 641 ألفاً و250 طناً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام2019، بارتفاع نسبته 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2018.

وبلغ إجمالي حركة الطائرات خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري 95 ألفاً و857 حركة جوية، بانخفاض نسبته 3% عن العام الماضي.

وأرجعت «مطارات دبي» ذلك الانخفاض، جزئياً، إلى المشكلات التي لاحقت الطائرة «بوينغ 737 ماكس» اعتباراً من 13 مارس، والتوقف عن استخدامها ريثما تظهر نتائج التحقيقات الرسمية.

ووفقاً للتقرير، فقد احتفظت الهند بمركزها كأعلى الوجهات الدولية تعاملاً مع مطار دبي الدولي، حسب أعداد المسافرين الذين سجلوا خلال الربع الأول ثلاثة ملايين و121 ألفاً و809 مسافرين. وأرجعت «مطارات دبي» تسجيل هذا الرقم في المقام الأول إلى ارتفاع أعداد المسافرين إلى مدن: مومباي، ودلهي، وكوتشين.

وجاءت السعودية في المرتبة الثانية، مسجلة مليوناً و745 ألفاً و750 مسافراً، تليها بفارق بسيط المملكة المتحدة بعدد مليون و511 ألفاً و917 مسافراً.

وشملت الدول الأخرى باكستان (مليون و159 ألفاً و722 مسافراً)، والولايات المتحدة (764 ألفاً و489 مسافراً)، وألمانيا (690 ألفاً و62 مسافراً)، والصين (620 ألفاً و13 مسافراً)، وأخيراً روسيا (414 ألفاً و445 مسافراً).

وتصدرت العاصمة البريطانية، لندن، المدن من حيث عدد المسافرين، مسجلة871 ألفاً و180 مسافراً، تليها مدينة مومباي الهندية التي سجلت 624 ألفاً و442 مسافراً، ثم مدينة جدة السعودية (605 آلاف و628 مسافراً). وجاءت منطقة دول الخليج العربي أسرع المناطق نمواً بنسبة 3.8%، تليها أميركا الشمالية بنسبة نمو 2.7%.

ووفقاً لـ«مطارات دبي»، فقد تم نقل 13.3 مليون حقيبة (بانخفاض نسبته 0.9%)، عبر نظام حقائب المطار الذي يمتد بطول 175 كيلومتراً خلال الربع الأول من العام الجاري.

أوقات الانتظار

أظهر تقرير «مطارات دبي» انخفاض أوقات الانتظار بنسبة كبيرة (30%) في الربع الأول من 2019، مرجعاً ذلك إلى مركز العمليات المتطور في مطار دبي الدولي، الذي يستخدم معلومات الوقت الفعلي لتحسين الخدمة والكفاءة، فضلاً عن البوابات الذكية التي تسهم في تسريع إجراءات المسافرين عبر الجوازات.