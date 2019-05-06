المصدر: إعداد: سامح عوض الله

قال رئيس قسم الأنشطة التجارية في قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، مروان المرزوقي، إن الدائرة تراجع وتعدل باستمرار أنشطة صناعية وتجارية ومهنية وسياحية قائمة حسب متطلبات رجال الأعمال والسوق المحلي والعالمي، مشيراً إلى استحداث نشاط تجارة الأجهزة الذكية وقطع غيارها أخيراً.

وذكر المرزوقي أن دليل الأنشطة الاقتصادية التابع لاقتصادية دبي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

وأوضح أن نشاط تجارة الأجهزة الذكية وقطع غيارها، يشمل إعادة بيع الأجهزة والمعدات الذكية مثل الإنسان الآلي (الروبوتات) التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لكي تتصرف وتعمل بطريقة عمل العقل البشري، ولتقوم بأداء بعض المهام بدلاً من العنصر البشري، مثل المهام الخطرة المتمثلة في البحث عن الألغام أو الكشف عن الإشعاعات أو مكافحة الحرائق، وكذلك المهام الصناعية الدقيقة والشاقة، وكذلك في المجالات الطبية والمنزلية والتعليمية وغيرها.

وأضاف المرزوقي أن استحداث هذا النشاط جاء في إطار خطوات جادة على طريق صناعة «الروبوتات» في دولة الإمارات، وكذلك تزايد أهمية الذكاء الاصطناعي في تحقيق قفزات نوعية، حيث أصبح هناك توجه دولي في هذا المجال لما له دور في تحسين مستوى الحياة وحل قضايا معقدة، إضافة إلى أن هناك فرص لنجاح لهذا النوع من النشاط، فضلاً عن الطلب في العالم على استخدام «روبوتات» تعمل في مجالات عدة.

وأفاد بأن النشاط الجديد يساعد المبتكرين على تأسيس شركاتهم ومواكبة حجم الطلب مع توجهات الحكومة الرشيدة لكي تصبح دبي المدينة الذكية في العالم.