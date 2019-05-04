شغف هند بالفن يقود أحلامها في التصميم الداخلي والديكور

المصدر: سامح عوض الله ـــ دبي

أبدت هند خليفة العبار منذ صغرها شغفاً لافتاً بالألوان والفنون والتصميم، واهتمت بمجال الديكور والتصميم الداخلي خلال فترة دراستها بالمدرسة، لكنها اختارت مجال التقنية للدراسة، والقطاع المصرفي للعمل بعد التخرج في الجامعة، ليصقلا معارفها بالحياة والعمل. وقررت لاحقاً إطلاق أعمالها الخاصة في مجال فن التصميم الداخلي والديكور بدعم من «مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة»، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي. وارتكزت هند كرائدة أعمال شابة على رخصة انطلاق التي تصدرها المؤسسة لرواد الأعمال المواطنين لدعم نشاطهم التجاري، بعد سنوات عدة من العمل تحت مظلتها. وتعتزم خلال نهاية العام الجاري إطلاق مؤسسة تجارية جديدة تحت مظلة اقتصادية دبي، بعد أن شهدت الأعوام الماضية نجاحاً لافتاً، توسع معه حجم أعمالها وارتفع عدد المتعاملين معها، وتضاعفت فيها شبكة تعاملاتها التجارية، خصوصاً أنها تستهدف مواطني دولة الإمارات في أعمالها بمجال إنتاج وتصميم أعمال الديكور الداخلي.

الألوان الهادئة

ولدى العبار بصمة خاصة في التصميم، يمكن ملاحظتها خلال التعامل معها، فتصميماتها تميل إلى اختيار الألوان الهادئة، وخطوط التصميم البسيطة التي توفر مساحات من الجمال والهدوء في البيوت، كما تظهر تلك البصمة بتوقيعها الذي يحمل تصميماً مبتكراً وجديداً لكل مشروع من مشروعاتها التي تنفذها من مرحلة البناء حتى اختيار التحف والأنتيكات الصغيرة التي تناسب كل تصميم، والتي لا يمكن تكرارها أو الحصول على مثيل لها لدى أي منشأة تجارية منافسة.

تصميم الديكور

وقالت هند خليفة العبار، لـ«الإمارات اليوم»، إنها اهتمت منذ الصغر بمجال تصميم الديكور، وهو ما دعاها إلى العودة إليه مرة أخرى، بعد قضاء فترة دراسية في مجال التقنية، ومرورها بالعمل في القطاع المصرفي، لافتة إلى أن التقنية والمصارف ساعداها عند بدء مشروعها في مجال فن التصميم الداخلي والديكور، حيث تعاونت مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدمت منصات التواصل الاجتماعي لتسويق منتجاتها الفنية عند إطلاق مشروعها.

انطلاق المشروع

وأكدت أن الفترة الأولى التي شهدت انطلاق مشروعها، اتسمت بالنجاح، خصوصاً أنها تركت بصمة خاصة في هذا المجال، سواء في تعاملاتها التجارية أو تصميماتها التي تتميز بالابتكار والبساطة ومراعاة الثقافة المحلية خلال عملية التنفيذ. وأشارت إلى أن تواصلها مع المتعاملين هو أحد الأسس المهمة في عملها، فمن خلال الفريق الذي يعمل معها، يمكن فهم احتياجات المتعاملين، وأفضل الطرق المطلوبة لتنفيذ تصميماتها، خصوصاً أن عملية التنفيذ تتم خلال مراحل عدة، ومن خلال التعامل مع عدد من الموردين والمصنعين، لافتة إلى أن محور العمل هو تنفيذه كل المراحل حتى أصغر التفاصيل الصغيرة.

وأوضحت أن بدايتها ركزت على تأسيس أعمالها وتقوية شبكة المتعاملين وتعزيز علامتها التجارية وإيجاد إطار يمكن البناء عليه للمؤسسة التي ستنطلق لاحقاً خلال العام الجاري، مشيرة إلى أن مشروعها نجح وحقق طفرة كبيرة ولافتة خلال السنوات الماضية، وخلال العام المقبل سيشهد انطلاقة جديدة تشمل توسعات في حجم الأعمال والتنويع، مع الاستمرار في السيطرة على كلفة العمل، بحيث تقدم المستوى التنافسي نفسه من الأسعار التي تجذب المتعاملين وتكسب المصداقية.

وتابعت أنها تمكنت من خلال ريادة الأعمال من تحقيق حلمها وشغفها بمجال التصميم، وتمكنت من إيجاد بصمة خاصة في مجال الديكور الداخلي والتصميمات تعتمد على انتاج تصاميم مستوحاة من احتياج الإنسان إلى الراحة والعيش في هدوء، بجانب الجمال والبساطة والألوان التي تراعي المعاصرة والاحتياجات الحالية للناس في تصميم منازلهم.