«روبوتات» تدير مطعماً في دبي.. وتعمل بالموارد البشرية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أعلنت شركات إماراتية مشاركة في معرض «قمة عالم الذكاء الاصطناعي»، عن طرحها «روبوتات» تعمل بالذكاء الاصطناعي في أسواق الدولة، أبرزها «موظفو موارد بشرية آليون» يمكنهم رصد حضور الموظفين ببصمة الوجه، وقياس مدى رضاهم عبر تحليل الصور، كما يمكنهم إجراء مقابلات توظيف وقياس ملاءمة المتقدمين للوظيفة وسرعة استجابتهم، وقياس مستويات الذكاء عندهم.

وذكروا لـ«الإمارات اليوم»، على هامش المعرض الذي اختتم أعماله في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، أن الاجهزة التي طرحوها تشتمل أيضاً على «روبوتات» تعمل كموظفي استقبال في الفنادق أو موظفي تسليم طلبات بالمطاعم وعمل العصائر والمشروبات، فيما كشفت إحدى الشركات عن تطويرها مطعماً في دبي يعتمد بالكامل على «الروبوتات»، متوقعة افتتاحه خلال أغسطس المقبل.

موظف موارد بشرية

وتفصيلاً، قال مدير العمليات في شركة «جي آي إس إنترناشونال تكنولوجي»، محمد الهمداني، إن «الشركة طرحت (روبوتاً) يعمل بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليتولى مهام موظفي الموارد البشرية في شركات بالدولة»، موضحاً أنه «تم تصميم الـ(روبوت) بكاميرا ذكية وشاشة يمكنها قياس حضور وانصراف الموظفين يمجرد النظر إلى الشاشة، مع قياس اتجاهات رضا أو سعادة وحماس الموظفين عبر الكاميرا».

وأضاف الهمداني أن «(الروبوت) الجديد تمت برمجته ليتمكن من إتمام طلبات الموظفين بسرعات فائقة من رسائل عدم الممانعة أو شهادات الراتب أو الرسائل الاخرى بشكل لحظي وعبر توقيع إلكتروني لطباعتها بشكل سريع، مع اتمام المهام الاخرى لطلبات الموظفين من الموارد البشرية».

وأشار إلى أن «(روبوت) الموارد البشرية يمكن تغذيته بالوظائف المطلوبة ومهامها ليبحث عن طلبات التوظيف في الشركة وعبر مواقع الانترنت المخصصة، وإرسال رسائل بمواعيد لمقابلات الموظفين الذين تتطابق مواصفاتهم مع الوظائف الشاغرة، كما يتولى اجراء المقابلة معهم وفقاً لأرقام الأدوار المحددة».

وتابع الهمداني أنه «عبر الذكاء الاصطناعي والكاميرا يتم رصد سرعة الاستجابة وقياس الذكاء ومدى مطابقة المتطلبات مع الموظفين المتقدمين، واعطاء الدرجات المناسبة لكل منهم»، لافتاً إلى أن «الشركة تجري حالياً مشاورات مع شركات مختلفة حول الاستعانة بخدمات (الروبوت)، لاسيما مع دعمه بتقنية تمكن الموظفين من دفع عدد الخدمات عبر الجهاز».

موظفة استقبال

وأفاد الهمداني بأن «الشركة طرحت أيضاً جهاز (روبوت) بالذكاء الاصطناعي تحت اسم (لوسي) ويعمل كموظفة استقبال، كما يمكن توظيفها كنادلة من خلال تلقي طلبات الزبائن وتسليمها عبر وجه باسم، وبشكل يمنح السعادة للمتعاملين من خلال عبارات الترحيب والثناء».

مطعم جديد

من جهتها، ذكرت مديرة سعادة المتعاملين في شركة «دي جي ورلد»، ياسمين العنيزي، أن «الشركة طرحت عبر منصاتها في المعرض المصاحب لقمة تقنيات الذكاء الاصطناعي عدداً من (الروبوتات) التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، منها ما يتولى اعداد القهوة بأنواعها وتقديمها، وأخرى تعزف على جهاز البيانو، بينما تتولى أخرى عمليات للرسم وفقاً لطلبات المتعاملين».

وقالت إن «الشركة تعمل حالياً على تطوير وتشغيل أول مطعم في دبي ومنطقة الشرق الاوسط يعتمد بالكامل على خدمة (الروبوتات) القائمة على الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال (روبوتات) تعمل كنادلات لتلقي الطلبات وتسليمها، وثانية تتولى اعداد الطعام وتسخينه، وأخرى تتولى عمل المشروبات الساخنة والعصائر أو حبوب الذرة المقرمشة»، متوقعة افتتاح المطعم خلال أغسطس المقبل.

دقة في الأداء

قال تنفيذي المبيعات في شركة «اليوسف ربوتكس»، زياد محمد المسري، إن «الشركة طرحت في الدولة (روبوت) صغير بالذكاء الاصطناعي وأجهزة الاستشعار لتنفيذ واجهات المباني، ويمكن التحكم به عبر أجهزة الهاتف المحمول، ويتيح دقة في أداء الاعمال عبر استشعار المناطق التي لم تنظف والعمل على تنظيفها بشكل دقيق، مع سرعة الاداء والقدرة على رش سوائل التنظيف ومسحها من على الواجهات وعدم السقوط أو الارتطام بالحواجز والاطارات، بما يجنب الشركات مخاطر سقوط العمالة التي تتولى عمليات التنظيف».

وأضاف أنه «يمكن لـ(الروبوت) أيضاً تنظيف الواجهات الزجاجية داخل المنازل والفلل، وهناك نوع أصغر منه لتولي تنظيف المساحات المحدودة».