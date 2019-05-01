5 مواطنات ضمن قائمة «الأكثر تأثيراً في القطاع المالي» بالمنطقة

المصدر: شريف اليماني - دبي

ضمت قائمة الـ50 التي أعدتها مجلة «فاينانشيال نيوز» الإنجليزية، عن السيدات الأكثر تأثيراً في القطاع المالي بمنطقة الشرق الأوسط، خمس مواطنات حققن تأثيراً كبيراً في مناصبهن، وتلتها مصر بنحو ست سيدات، فيما ضمت القائمة نحو أربع سيدات من كل من لبنان والسعودية والكويت والبحرين.

وتصدرت القائمة رئيسة العمليات المصرفية لبنك أبوظبي التجاري، المواطنة صديقة عباس. وأشارت المجلة إلى أن صديقة عباس، تعد أول امرأة إماراتية تنضم إلى الإدارة التنفيذية للبنك، عندما جرى ترقيتها لمنصب رئيسة العمليات المصرفية للبنك في عام 2018. ولفتت إلى أنه جرى تعيينها لتنفيذ المنصة الرقمية الجديدة للبنك، كما تعد أحد كبار التنفيذيين المسؤولين عن تنفيذ عملية الاندماج بين بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني.

وجاءت المواطنة الإماراتية، رولا أبومنة، في المرتبة السادسة، والتي تشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات. وتعد رولا أبومنة، أول امرأة إماراتية تترأس بنكاً في الإمارات. ومع احتفاله بمرور 60 عاماً على وجوده في الإمارات، قام البنك بتعيين أبومنة لكي تدعم وجود المصرف في المنطقة.

وجاءت نائبة الرئيس التنفيذي لـ«فينتك هايف» في مركز دبي المالي العالمي، رجاء المزروعي، في المرتبة الـ15. وأشارت المجلة إلى أن المزروعي تعد القوة الدافعة خلف طموحات الإمارات لتكون مركزاً عالمياً للابتكار في مجال التكنولوجيا المالية، وتأمين الاستثمارات من البنوك والمؤسسات الحكومية وشركات رأس المال المخاطر للمساعدة على تطوير الشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا المالية. وذكرت أن المزروعي وقعت نحو 11 اتفاقية مع مؤسسات مالية لرعاية الشركات الناشئة أو تقديم الدعم المالي مباشرة لها.

وجاءت نائب الرئيس التنفيذي للترخيص والرقابة والتنفيذ في هيئة الأوراق المالية والسلع، الدكتورة مريم السويدي، في المرتبة الـ19.

واحتلت نائب الرئيس التنفيذي، الرئيس التنفيذي للعمليات، رئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع بسوق دبي المالي، مريم فكري، المرتبة الـ32 في القائمة.