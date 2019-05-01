حصة «المكاتب المرنة» تتوسع مع نمو المشروعات الصغيرة

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

كشفت شركة «جيه إل إل» للاستشارات والاستثمارات العقارية أن حجم مساحة «المكاتب المرنة» في دبي تقدر بـ1% من إجمالي الحجم الكلي للمكاتب التجارية، مقدرة مساحتها الإجمالية بنحو 70 ألف متر مربع.

وأفادت الشركة، في تقرير خاص لـ«الإمارات اليوم»، بأن التوقعات تشير إلى ارتفاع هذه المساحة لتصل إلى 5%، بحلول عام 2022، بالتزامن مع نمو في الطلب على هذه المكاتب، مع تزايد عدد المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، التي تحتاج إلى ضبط نفقاتها التشغيلية. وأكد التقرير أن نمو قطاع المشروعات الصغيرة في دبي بنسب متسارعة، سيصب في مصلحة قطاع المكاتب المرنة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن هناك 55 مشروعاً عقارياً في دبي تركز على هذا النوع من المكاتب.

وتتجه سوق المكاتب المرنة في دبي نحو المالكين، وشركات التشغيل والخدمات الدولية، لاسيما المرتبطة منها بسلطات المناطق الحرّة.

وحدّد التقرير العوائق التي تحول دون اعتماد مساحة «المكاتب المرنة»، وتتضمن المخاوف بشأن تخفيف قوة العلامة التجارية، والكلفة، والأمان والسرية. فيما ترتبط المخاطر الأخرى بعدم الموثوقية، وإمكانية استقطاب الموظفين والاحتفاظ بهم، فضلاً عن اعتبارها قديمة.

واعتبر التقرير أن سيطرة التكنولوجيا على قطاع الأعمال ستسهم في زيادة مساحات «المكاتب المرنة»، وذلك لاعتماد الكثير من رواد الأعمال الشباب على الأجهزة الإلكترونية، والشبكات الاجتماعية في التواصل مع المتعاملين المحتملين مقابل المقابلات المباشرة.

يشار إلى أن مفهوم «المكاتب المرنة» من المفاهيم الحديثة، التي كانت نتاج تأثيرات التكنولوجيا الجديدة في أداء الأعمال والشركات، إذ أصبحت معظم أعمال الشركات، لاسيما الصغيرة والمتوسطة، تتم عبر الإنترنت، فأصبحت هذه الشركات لا تحتاج إلى مساحات مكتبية كبيرة، أو مكاتب مستقلة أو لفترة طويلة من اليوم، فهي تحتاج المكتب لجزء من الوقت، وبالتالي فهي مكاتب تشاركية مع الغير، بهدف ضبط النفقات.