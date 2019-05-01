«الأميرة».. برج دخل «غينيس» واحداً من أعلى المباني السكنية في العالم

المصدر: إعداد : مدحت السويفي

يعتبر برج «الأميرة»، الذي يقع في منطقة «دبي مارينا» بارتفاع يبلغ 414 متراً، واحداً من أعلى الأبراج السكنية في العالم، ما أهّله لدخول موسوعة «غينيس» للأرقام القياسية.

ويضم البرج، الذي طورته شركة «تعمير» العقارية التابعة لـ«مجموعة الراجحي للاستثمار»، 107 طوابق تنقسم إلى ستة طوابق تحت مستوى سطح الأرض، وطابق أرضي، و100 طابق فوق مستوى الأرض، إضافة إلى ثمانية متاجر.

ويتوج البرج بقبة مستديرة تعلوها سارية يبلغ وزنها 110 أطنان من الألمنيوم والفولاذ، ويحيط بالبرج عدد من الفنادق من فئة الخمس نجوم، ومنتجعات شاطئية ومطاعم فاخرة.

بُني البرج على أرض تقدر مساحتها بـ37 ألف قدم مربعة، ويحتوي على 763 شقة سكنية، تتنوع بين غرفة وغرفتين، وثلاث وأربع غرف، فضلاً عن شقق علوية بإطلالة على «نخلة جميرا»، كما يضم البرج مرافق رياضية واستجمامية، وموقفاً للسيارات، وقاعات للبلياردو وتنس الطاولة، ومناطق داخلية وخارجية للعب الأطفال.