اندماج «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني» يدخل حيز التنفيذ

المصدر: أبوظبي - وام

تبدأ عملية الاندماج بين بنكَي «أبوظبي التجاري» و«الاتحاد الوطني»، والاستحواذ على مصرف الهلال، اعتبارا من اليوم، حيث سيتم بدء التداول على سهم الكيان الجديد «أبوظبي التجاري» في سوق أبوظبي للأوراق المالية.

وتعد عملية الاندماج هذه، الثالثة التي يشهدها القطاع البنكي في الإمارات، حيث سينتج عنها كيان مالي يقدر إجمالي أصوله بنحو 423 مليار درهم، وستصل قيمة الودائع لديه إلى 285 مليار درهم تقريباً، في حين ستبلغ القروض والسلفيات للمتعاملين 265 مليار درهم، وذلك بحسب البيانات المالية في نهاية عام 2018.

وحددت هيئة الأوراق المالية والسلع، أمس، آخر موعد للتداول على سهم بنك الاتحاد الوطني، بحيث تتم التسوية السهمية لعمليات التداول المنفذة يوم 30 أبريل في اليوم نفسه، وعليه فإن المستثمر الذي يقوم بشراء أسهم بنك الاتحاد الوطني سيحصل على أسهم في بنك أبوظبي التجاري.

وسيكون السعر المرجح لتداول سهم بنك أبوظبي التجاري الجديد، اليوم، هو سعر إغلاقه في جلسة الثلاثاء 30 أبريل، وسيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق 15% ارتفاعاً و10% انخفاضاً.

وستتوافر الأسهم الجديدة لبنك أبوظبي التجاري، الخاصة بمساهمي بنك الاتحاد الوطني، في حسابات المساهمين بتاريخ اليوم، علماً بأنه في حال كانت أسهم بنك الاتحاد الوطني في حساب المستثمر لدى شركة وساطة أو «الحافظ الأمين»، فستكون الأسهم الجديدة متوافرة في الحساب نفسه، وفي حساب المقاصة لمن لديهم حسابات بها.