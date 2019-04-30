دريك آند سكل: قدمنا 15 بلاغا للنائب العام الاتحادي عن مخالفات الإدارة السابقة

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلنت شركة دريك آند سكل أنها قامت في بداية عام 2018، بعمل تحقيقات في ممارسات الإدارة السابقة ترتب عليها فتح بلاغات جنائية لدى النائب العام الاتحادي بلغ عددها 15 بلاغا، وذلك عن مخالفات الإدارة السابقة والمرتبطة بالمبالغة في تضخيم موجودات، وقيمة الشركة والشهرة، إضافة إلى مخالفات وأفعال تم توثيقها خلال فترة توليهم أعمال الإدارة لشركة "دريك آند سكل" والشركات التابعة لها" في الأعوام ما بين 2009 وحتى تقديم استقالاتهم من المجلس في النصف الأول من عام 2017.

وذكرت الشركة، في بيان أرسلته لسوق دبي المالي اليوم، أن من ضمن هذه المخالفات أفعال وقعت خلال إدراج الشركة في سوق دبي المالي في عام 2009، والاستحواذ على شركات لأعضاء الإدارة السابقة خلال 2009 وحتى 2011، في الإمارات وخارجها، مشيرة إلى أن جميع هذه البلاغات قيد النظر لدى النائب العام الاتحادي.

وذكرت أن سبب الخسائر المالية التي جرى الإفصاح عنها في البيانات المالية لعام 2018، والبالغ قيمتها 4.5 مليارات درهم، كان سببها خسائر متراكمة خلال الأعوام ما بين 2009 و2016، وكان على الإدارة السابقة الإفصاح عنها. وتتضمن تلك الخسائر، ديون معدومة، وشطب قيمة الشهرة وخسائر عن عمليات الشركة في الدول المختلفة وكذلك مخالفات وسوء إدارة أعمال الشركة من قبل الإدارة السابقة.

وأكدت الشركة أن التقرير الذي تم تقديمه في الجمعية العمومية التي عقدت في 4 مايو 2017 للمساهمين وللشريك الاستراتيجي جرى إعداده من قبل الإدارة السابقة للشركة ومستشار مالي معتمد لها الذي تم بناء عليه قبول المساهمين لعملية إعادة هيكلة رأس المال ودخول الشريك الاستراتيجي.

وأوضحت أن هذا التقرير كان مبنيا على معلومات خاطئة وغير صحيحة حول قيمة المشاريع القائمة وربحيتها ونسب إنجازها كما عمد التقرير إلى إخفاء معلومات جوهرية مثل حجم وعدد وحساسية القضايا المرفوعة ضد الشركة والأحكام التي صدرت أو التي يتوقع صدورها مستقبلا ضد الشركة والقيمة الفعلية لمخصصات لتلك القضايا، بالإضافة إلى إخفاء حجم السيولة الحقيقي الذي تحتاجه الشركة الذي يفوق 500 مليون درهم التي تم ضخها من قبل الشريك الاستراتيجي بناءً على التوصيات التي عرضت في التقرير.

وأضافت أنه بعد انتهاء عملية هيكلة رأس المال ودخول الإدارة الجديدة في نهاية 2017 تم التعمق في البيانات المالية للشركة وعمل دراسة مستفيضة كشفت الحجم الحقيقي للخسائر التي تكبدتها الشركة والوضع المالي الصعب الذي تعانيه بسبب شح السيولة والمديونية العالية.

وتابعت: "ثبت أن احتمالية تحصيل جزء كبير من الذمم المدينة ضئيلة جدا بسبب أن نسبة كبيرة من الذمم المدينة مُبالغ في قيمتها وكثير منها مبني على مطالبات غير مستحقة للشركة، وأسفرت الحقائق حول التقرير المقدم للشريك الاستراتيجي والمساهمين بتقديم شكوى لهيئة الأوراق المالية والسلع من قبل الشركة".

وتعهدت الإدارة الحالية بالقيام بكامل واجباتها في حماية حقوق المساهمين، وملاحقة الإدارة السابقة قانونيا واتخاذ جميع الخطوات التي من شأنها النهوض بالشركة من جديد وتحويلها إلى شركة ناجحة لمصلحة جميع المساهمين.