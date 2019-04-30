«تنظيم الاتصالات»: 187 ألف اشتراك جديد في وسائل الاتصال خلال ديسمبر 2018

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفادت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات بأن أعداد الاشتراكات في خدمات الاتصالات في الدولة، شاملة الهاتف المحمول، والثابت، والإنترنت، ارتفعت بنحو 187 ألف اشتراك خلال ديسمبر 2018، لتصل إلى أكثر من 23 مليوناً و189 ألف اشتراك، مقارنة مع 23 مليوناً و2000 اشتراك في نهاية نوفمبر 2018.

وأظهرت الإحصاءات أن عدد اشتراكات الهاتف المحمول ارتفع بنحو 107 آلاف اشتراك خلال الفترة ذاتها، إذ ارتفع من 19 مليوناً و368 ألف اشتراك في نهاية نوفمبر 2018 إلى 19 مليوناً و475 ألف اشتراك في نهاية ديسمبر 2018، كما وصلت نسبة انتشار خدمات الهاتف المحمول إلى نحو 219.8 خطاً لكل 100 نسمة.

ووفقاً للهيئة، سجلت اشتراكات الإنترنت لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة نحو مليون و379 ألف اشتراك في نهاية ديسمبر 2018، مقابل مليون و375 ألف اشتراك في نهاية نوفمبر، بارتفاع بلغ 4000 اشتراك خلال شهر.

وفي ما يتعلق بالهاتف الثابت، فقد ازداد عدد الاشتراكات الجديدة على 76 ألف اشتراك خلال شهر واحد، إذ ارتفع إجمالي عدد الاشتراكات إلى مليونين و335 ألف اشتراك في نهاية ديسمبر 2018، مقابل مليونين و259 ألف اشتراك في نهاية نوفمبر 2018.

وكانت «تنظيم الاتصالات» ذكرت لـ«الإمارات اليوم» سابقاً أن التغير في اشتراكات وسائل الاتصال، خصوصاً الهاتف المحمول، يحدث نتيجة لتقلبات موسمية طبيعية، ترتبط بمواسم السياحة، وليس له أدنى تأثير في ترتيب الدولة في مؤشرات التنافسية العالمية.