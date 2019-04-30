«إعمار للضيافة» تقدّم خصماً بنسبة 25% على الحجوزات الفندقية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «مجموعة إعمار للضيافة» عن عرض يستمر لمدة ثلاثة أيام فقط، يتضمن خصماً بنسبة 25% على جميع الحجوزات الفندقية.

وأفادت المجموعة، في بيان لها أمس، بأنه وللاستفادة من هذا العرض، فإنه يجب الحجز بين الأول والثالث من مايو 2019، والإقامة خلال الفترة بين الخامس من مايو و25 ديسمبر 2019، لافتة إلى أن العرض يشمل جميع الفنادق التابعة للعلامتين التجاريتين: «العنوان للفنادق والمنتجعات»، و«فيدا للفنادق والمنتجعات»، إضافة إلى وجهات «روڤ للفنادق». وقال الرئيس التنفيذي للعمليات في «إعمار للضيافة»، كريس نيومان، إن «العرض الترويجي يقدم فرصة لا تضاهى لاستكشاف ما تحفل به المدينة من معالم ووجهات وتجارب مميزة، مع الإقامة في فنادقنا الراقية التي تمتاز بمواقعها المركزية القريبة من أهم المعالم السياحية في دبي».