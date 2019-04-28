«دافزا» توقع مذكرة تفاهم مع «حلال بينانغ» الماليزي

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، عن توقيع مذكرة تفاهم مع «مركز بينانغ الماليزي الدولي للحلال»، وهو مؤسسة مملوكة بالكامل من قبل حكومة ولاية «بينانغ» في ماليزيا.

وأكدت «دافزا»، في بيان لها أمس، أن «مركز الحلال للتجارة والتسويق»، الذي جرى إطلاقه في أكتوبر 2018 من قبلها، يعد منظومة متكاملة من الخدمات في قطاع الحلال لدعم الشركات العالمية ورجال الأعمال في عملياتهم، وفي الوصول إلى الأسواق النامية سريعة النمو، إضافة إلى مساعدة الشركات على تقييم التوجهات والفرص والتشريعات في هذه الأسواق.

وسيصبح «مركز بينانغ الدولي للحلال» بموجب الاتفاقية، شريك خدمات رئيساً للمركز، لدعم نمو المستثمرين وتسهيل دخولهم إلى أسواق دول جنوب شرق آسيا، خصوصاً منطقة «مثلث نمو إندونيسيا – ماليزيا – تايلاند»، وكذلك في منطقة دول المجلس التعاون الخليجي.

وقال مساعد المدير العام لـ«دافزا»، ناصر المدني: «يأتي توقيع هذه المذكرة بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية لسلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الرامية إلى دعم جهود إمارة دبي، لترسيخ مكانتها عاصمة للاقتصاد الإسلامي بشكل عام، وقطاع الحلال بشكل خاص».