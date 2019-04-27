7 بنوك تطرح تسهيلات وبرامج تمويل للمشروعات الصغيرة بقيمة تصل إلى 5 ملايين درهم

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، التابع لوزارة الاقتصاد، عن وجود تسهيلات بنكية وبرامج تمويلية جديدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولة، تبدأ من 500 ألف درهم وحتى 5 ملايين درهم، وذلك بالتعاون مع 7 مصارف وطنية، وسيتم ضمان القروض من مصرف الإمارات للتنمية بمقدار 70% للشركات القائمة والمرخصة في الدولة، بأسعار فائدة تنافسية لدعم الشركات ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأكد في تصريح للنشرة الاقتصادية في «علوم الدار» عبر قناة أبوظبي، أن هناك أيضاً سلسلة من برامج التدريب والتطوير وغيرها من الفعاليات التي ستصاحب المعرض الأول للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والذي تنطلق فعالياته يومي 29 و30 أبريل الجاري في مركز أبوظبي للمعارض «أدنيك»، ويفتتح المعرض وزير الاقتصاد رئيس مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس سلطان سعيد المنصوري، بالاضافة الى 7 وزراء هم: وزير الدولة لشؤون الدفاع، محمد أحمد البواردي، ووزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، الدكتور أحمد عبدالله بالهول الفلاسي، ووزير الطاقة والصناعة، المهندس سهيل محمد فرج المزروعي، ووزير دولة للعلوم المتقدمة، سارة بنت يوسف الأميري، ووزير تنمية المجتمع، حصة بنت عيسى بوحميد، ووزير الشباب، شما بنت سهيل المزروعي، ووزير دولة، زكي أنور نسيبة.

وقال مدير البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة التابع لوزارة الاقتصاد، الدكتور أديب العفيفي، في تصريح سابق، إن التسهيلات وبرامج التمويل الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الإماراتية والتي سيتم الإعلان عنها خلال المعرض، تسهم في نمو القطاع، كما سيطرح العديد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية التي ستشارك في المعرض، العديد من المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف العفيفي، أن مصرف الإمارات للتنمية بدأ إتاحة ضمانات ائتمانية للعديد من البنوك لتمويل يصل إلى مليوني درهم للشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة، بنسبة ضمان 85% من قيمة القرض، فضلاً عن تمويل حتى خمسة ملايين درهم للشركات القائمة، وبنسبة ضمان 70% من قيمة القرض، وذلك بعد أن أطلق برنامجاً للضمانات لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 100 مليون درهم في شهر فبراير الماضي.

وأشار إلى أن «البرنامج» عقد أخيراً ورشة عمل مع مصرف الإمارات للتنمية، الذي يقود ملف تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع البنوك التجارية، لتقديم المزيد من التسهيلات للمشروعات الصغيرة، وعلى رأسها ضمانات القروض للمشروعات الصغيرة الأعضاء في البرنامج.

وأضاف أن المعرض يختص بالمنتجات والسلع الإماراتية، ويشارك فيه 150 رائد أعمال إماراتياً من مختلف القطاعات.

وأوضح أن أكثر من 1700 شركة صغيرة ومتوسطة - يملكها إماراتيون بنسبة 100% ويديرها إماراتيون - عضو حالياً في البرنامج الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتاً إلى أنه يوجد في الإمارات حالياً 320 ألف شركة صغيرة ومتوسطة، تسهم بنسبة 49% من الناتج المحلي الإجمالي.

- التسهيلات الجديدة تستهدف دعم الشركات ورواد الأعمال المواطنين لمواصلة النمو.

- أبوظبي تستضيف بعد غد معرض المشروعات الصغيرة بمشاركة 150 رائد أعمال إماراتياً.