«أونكتاد»: «دبي لتنمية الاستثمار» نموذج عالمي متميز لوكالات الترويج

المصدر: أبوظبي ـ وام

صنفت وكالة ترويج الاستثمار، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، التابعة لاقتصادية دبي، ضمن قائمة وكالات الترويج الأكثر تميزاً على مستوى العالم، وذلك نظراً إلى النجاحات الكبيرة التي حققتها، خلال الفترة الماضية، في جذب مزيد من مشروعات التنمية المستدامة في الاقتصاد الأخضر.

واعتبر تقرير للوكالة أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار نموذج في العمل المؤسسي على المستوى الدولي، وذلك في إطار استعراضها للنماذج الملهمة لوكالات ترويج الاستثمار في مجالات التنمية المستدامة.

ووفقاً لما تم الإعلان عنه في الآونة الأخيرة، فقد نجحت المؤسسة - في إطار جهودها للترويج للفرص الاستثمارية في إمارة دبي، والحفاظ على صدارتها ضمن أفضل المدن العالمية المستقطبة لمشروعات الاستثمار الأجنبي - في استقطاب تدفقات بلغت قيمتها 17.76 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2018.

وأكدت «أونكتاد» في تقريرها أن مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار تمكنت من الاستغلال الأمثل لموقع إمارة دبي، ومكانتها العالمية في ريادة وسهولة ممارسة الأعمال، في جذب مشروعات التنمية المستدامة في الاقتصاد الأخضر، إذ طرحت المزيد من فرص العمل والشركات.

وتمثلت أبرز مهام المؤسسة في توفير المناخ الجاذب للاستثمارات، والترويج للمزيد من الاستثمارات وزيادة ثقة المستثمر، وتأسيس نظام مراقبة سير المشروعات المختلفة، وجدوى استدامتها على مستوى المدينة.

واستطاعت المؤسسة جذب العديد من المؤسسات العالمية للاستثمار في حقول التنمية المستدامة بدبي.