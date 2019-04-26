3.43 ملايين زائر لفعاليات «دبي التجاري العالمي» في 2018

المصدر: دبي ـ الإمارات اليوم

أعلن سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، نتائج الأداء السنوية لمركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، الذي شهد استضافة 3.43 ملايين زائر للفعاليات، للمرة الأولى في تاريخه، بمعدل نمو بلغ 4%.

وجاءت هذه النتائج القياسية مدفوعة بتنظيم المركز واستضافته 363 فعالية متنوّعة، منها 97 فعالية كبرى، شملت اجتماعات ومؤتمرات دولية ومعارض عالمية وفعاليات تجارية بزيادة تبلغ 3% على عام 2017. وعكست الفعاليات ذات الأداء العالي، نمواً مطرداً عبر القطاعات الرئيسة المحدّدة في أجندة التنويع الاقتصادي للخطة المئوية للإمارات لعام 2071، كما عكست العائد القوي على الاستثمار الذي حققه المشاركون في الفعاليات عبر هذه القطاعات.

الذكرى 40

وترأس سموّ الشيخ أحمد بن سعيد، الاجتماع السنوي لمجلس إدارة سلطة مركز دبي التجاري العالمي، واستعرض نتائج أداء المركز لعام 2018، وخطط النمو والتوسع الاستراتيجية المستقبلية.

وقال سموه في كلمته أمام مجلس الإدارة: «يُصادف العام الجاري الذكرى الـ40 لافتتاح مركز دبي التجاري العالمي، وتأسيس برج الشيخ راشد الشهير، الذي أمر بتشييده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيّب الله ثراه، الذي أصبحت رؤيته حجر الأساس لنهضة مدينة دبي».

وأضاف: «وبينما نستمر في تركيزنا على المستقبل، في ظل الرؤية التي نسعى إلى تحقيقها، بجعل دبي المدينة الأكثر ابتكاراً في العالم، سيواصل مركز دبي التجاري العالمي لعب دور رئيس بدفع الابتكار في جميع القطاعات، وزيادة القدرة التنافسية لدبي وجهة للأعمال، وتأسيس فرص اقتصادية لدبي والمجتمع العالمي في المستقبل».

مرونة استثنائية

وتابع سموّه: «لقد استمر مركز دبي التجاري العالمي خلال عام 2018، في إظهار مرونة استثنائية، في بيئة عالمية عالية التنافسية والتطوّر، مقدماً أرقام نموّ قوية عبر محفظته، ومسلطاً الضوء على شهرة دبي مدينة رائدة في عالم الابتكار والإبداع، إذ يأتي التبادل المعرفي دائماً في قلب أجندتها الاقتصادية».

وهنأ سموه المجلس والإدارة، وفريق العمل في مركز دبي التجاري العالمي، على التزامهم المستمر وتركيزهم المتواصل وإسهامهم المؤثر في استمرار النجاح الاقتصادي لدبي، مؤكداً أن نتائج المركز تعكس بوضوح أولوياتنا الاستثمارية التي أدّت إلى تحقيق تأثير إيجابي كبير في إجمالي الناتج المحلي لدبي، وإلى تعزيز مكانة دبي الريادية كأفضل وجهة عالمية للأعمال.

تأثير دبي

إلى ذلك، قال المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي، ودائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي، هلال سعيد المري، إن أولويات مركز دبي التجاري العالمي تتوافق مع «رؤية الإمارات 2021»، واستراتيجية التنويع الاقتصادي للدولة، والمبادئ الثمانية للحكم في دبي، و«وثيقة الخمسين»، التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، خصوصاً أن النتائج المحققة عام 2018 تُعدّ شهادة على تأثير دبي المتنامي في تقدم الصناعة على المستوى الدولي، وأيضاً على مرونة المركز، ونجاحه في تمكين الشركات العالمية من دخول أسواق الدول الأوروبية، ودول الشرق الأوسط، وإفريقيا، وجنوب آسيا، لتحقيق النمو، وما يترتب على ذلك من تعزيز شهرة دبي مركزاً رائداً للأعمال للمنطقة والعالم ككل.

وأضاف: «شهد عام 2018 تقديم مركز دبي التجاري العالمي العديد من المبادرات لدعم التوسّع، عبر مجموعة متنوعة من الصناعات من خلال أجندتنا القوية، وإقامة فعاليات متخصصّة بحسب القطاعات، وتقديم محتوى متطور، وقد مكّن كل هذا دبي من جذب أعداد كبيرة من زوّار الأعمال الدوليين من أسواق المصدر الرئيسة، ونحن إذ نتطلع للأمام فإننا نحرص دائماً على أن يتوافق كل ذلك مع الأجندة الاستراتيجية لمركز دبي التجاري العالمي وتطلعات قيادتنا، وأهداف دبي الطموحة في أن تكون نموذجاً عالمياً للتنوّع الاقتصادي المستدام والمرن، وأن تحتل مكانتها باعتبارها مركز الأعمال العالمي الأكثر نفوذاً».

دبي.. وجهة طبية عالمية

تهدف استراتيجية الصحة إلى تحويل دبي إلى وجهة رائدة في قطاع الرعاية الصحية، من خلال تشجيع المشاركة العامة والخاصة في هذا المجال، وتعزيز قدرة دبي التنافسية وجهةً عالميةً للرعاية الصحية.

وشهد عام 2018 استضافة 22 فعالية في قطاع الرعاية الصحية والطبية والعلوم، شملت سبع فعاليات جديدة، ونما إجمالي مشاركات الزوّار في هذا القطاع بمعدل 7%، ليرتفع من 419 ألفاً و217 زائراً في عام 2017، إلى 449 ألفاً و98 زائراً في عام 2018.

وتصدّر معرض ومؤتمر الصحة العربي أرقام القطاع، بزيادة 3% في عدد الشركات العارضة.

54.7 ألف شركة عارضة

عكست الزيادة السنوية لأعداد الزوّار قوة محفظة الأعمال الكاملة لمركز دبي التجاري العالمي، وقدرته على جذب 54 ألفاً و717 شركة عارضة من 162 دولة، منها 41 ألفاً و147 شركة من خارج الدولة، بمعدل زيادة قدره 5% مقارنة بعام 2017، بما يعادل 75% من إجمالي عدد العارضين المشاركين.

وقد تمكّن مركز دبي التجاري العالمي من البناء على النجاح الذي حققه عام 2017، عبر مواصلة تأكيد ريادته الإقليمية، وإسهاماته المؤثرة في قطاع الفعاليات العالمي، وتعزيز مكانة دبي الاستراتيجية منصة عالمية للفعاليات.

28 فعالية جديدة

أضافت أجندة فعاليات مركز دبي التجاري العالمي 28 فعالية جديدة عام 2018، منها سبعة معارض وتسعة اجتماعات لمنظمات دولية، و12 مؤتمراً، وتم اعتبار 13 منها فعاليات كبيرة الحجم، يزيد عدد حضور كل منها على 2000 شخص.

وبشكل عام، اجتذبت فعاليات المركز الكبرى 2.5 مليون مشارك، وتم تصنيف 23 منها كفعاليات ضخمة زاد عدد حضور كل منها على 30 ألف زائر.

واستمر المركز خلال عام 2018 في إظهار قدرته على تلبية متطلبات قطاع الفعاليات العالمي، عبر مجموعة من القطاعات عالية الأداء، شملت الرعاية الصحية، والعلوم، والأغذية والمشروبات، والضيافة، والتقنية والطاقة، والبيئة.

مليون رجل أعمال من خارج الدولة

حققّ المشاركون من خارج الدولة نمواً مطرداً عام 2018، وزار الفعاليات المقامة في مركز دبي التجاري العالمي 1.04 مليون رجل أعمال من خارج الدولة، بما يعادل 41% من إجمالي عدد المشاركين.

واستمر المركز خلال عام 2018 في تعزيز تنافسية دبي وجهة رائدة لاستضافة الفعاليات، عبر تطوير البنية التحتية المرتبطة بالفعاليات، كما نجح في تحفيز النموّ داخل أسواق الزوّار الرئيسة.

مصدر الزوار

استمرت الأسواق المحيطة، وكذلك أوروبا، في الحفاظ على مكانتها مصدراً رئيساً للزوار، خصوصاً من السعودية، والهند، وعمان، والصين، ومصر، وتركيا، والمملكة المتحدة، وألمانيا، وإيطاليا، والكويت.

وشهد 2018 ارتفاع تصنيف أسواق غير إقليمية عدة، وانضمت إيطاليا للمرة الأولى إلى قائمة أكثر 10 دول يفد منها الزوار.

مرافق جديدة

استمر المركز في تنفيذ أعمال التجديد في بنيته التحتية المرتبطة بالفعاليات، وشهد انتهاء تشييد مبنيي المكاتب (4) و(5) في مشروع «ون سنترال»، أحدث منطقة للأعمال داخل مجمّع المركز، التي توفّر وجهة سكنية وتجارية ومرافق ضيافة متكاملة، وذلك قبل الموعد المحددّ في ديسمبر 2018.