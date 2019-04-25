حملة صيانة لـ 37 سيارة «مازدا» نتيجة خلل في ناقل الحركة

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، أمس، عن حملة صيانة لـ37 سيارة «مازدا MX-5»، بالتعاون مع شركة «كلداري» للسيارات المحدودة، الوكيل الحصري لسيارات «مازدا» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة، في تقرير أصدرته، أنه بعد التواصل مع شركة «مازدا موتور كوربوريشن» تبين أنه قد تتم ملاحظة صوت غير عادي أثناء القيادة بالنسبة للسيارات المتضررة، المزودة بناقل الحركة الأوتوماتيكي، نظراً إلى حدوث خلل في نظام برمجة غيار ناقل الحركة، ما قد يؤدي إلى انخفاض سرعة المركبة بشكل مفاجئ.

وأضافت الوزارة أن الانخفاض الحاد وغير المتوقع في سرعة المركبة، قد يؤثر سلبياً في تحكم السائق بتوجيه المركبة، ويزيد من احتمالية وقوع حوادث، مؤكدة أنه لم يتم الإبلاغ حتى الآن عن وقوع حوادث نتيجة لهذا الخلل.

ولفتت إلى أن شركة «كلداري» ستقوم بالاتصال بعملائها الذين يملكون السيارات المشمولة بالحملة.