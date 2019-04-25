2000 فرصة عمل متوقعة في أول مركز تجاري مستدام بـ «مصدر»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الفطيم العقارية، أحمد إسماعيل، إن المجموعة تستثمر ما بين سبعة إلى ثمانية مليارات درهم، حالياً، في مراكز تجارية بعضها تم افتتاحه، بينما الآخر تحت الدراسة والإنشاء، سواء في دولة الإمارات أو بالمنطقة.

وأضاف إسماعيل، خلال تصريحات صحافية على هامش الافتتاح الرسمي لمركز «ماي سيتي سنتر» في مدينة مصدر، أن المركز الجديد يعد الأول في إمارة أبوظبي، والخامس بدولة الإمارات، والـ25 على مستوى المنطقة، متوقعاً أن يوفر المركز 2000 فرصة عمل تضاف إلى 1500 فرصة عمل وفرها المركز مسبقاً، خلال مرحلة الإنشاء.

وأشار إلى أنه يجري العمل، حالياً، لافتتاح مركز «ألماظة سيتي سنتر» شرق القاهرة قبل نهاية العام الجاري، باستثمارات تقدر بنحو 409 ملايين دولار.

وأكد إسماعيل أن السوق الإماراتية تعد الأهم للمجموعة، سواء على مستوى افتتاح مراكز جديدة، أو إعادة تطوير وتجديد الأخرى القديمة.

إلى ذلك، قال المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في مدينة مصدر، يوسف باصليب، إن عدد سكان مدينة مصدر يبلغ 1000 ساكن حالياً، فيما يتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 5000 بحلول عام 2020، ما يعني حاجتهم لمزيد من الخدمات المتمثلة في مدارس ومراكز تجارية وترفيهية.

وأضاف أنه يجري، حالياً، تطوير نحو 5000 متر مربع من المساحات التجارية، يتوقع الانتهاء منها بنهاية عام 2019.