«أبيكورب»: الإمارات تستثمر 407.3 مليارات درهم في «الطاقة» حتى 2023

المصدر: شريف اليماني - دبي

أفادت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أبيكورب)، في تقريرها للعام الجاري حول الاستثمارات في قطاع الطاقة لعام 2019، بأن حجم استثمارات قطاع الطاقة في الإمارات، سيصل إلى 111 مليار دولار (نحو 407.34 مليارات درهم)، خلال الفترة من عام 2019 إلى عام 2023.

وأوضحت الشركة أن حجم الاستثمارات قيد التنفيذ، في قطاع الطاقة الإماراتي، يبلغ 49 مليار دولار (179.8 مليار درهم)، ما يعادل 44% من إجمالي الاستثمارات، فيما سيصل حجم الاستثمار المخطط إجراؤه حتى عام 2023، نحو 62 مليار دولار (227.54 مليار درهم).

وأظهرت بيانات للشركة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن دولة الإمارات تحتل المرتبة الثانية بين دول الخليج، من حيث حجم الاستثمارات في قطاع الطاقة بعد السعودية، التي سيصل إجمالي استثماراتها حتى عام 2023 إلى 148 مليار دولار، منها استثمارات قيمتها 37 مليار دولار قيد التنفيذ، و111 مليار دولار مخطط إجراؤها.

وأشار تقرير «أبيكورب» إلى أن الإمارات تستهدف إنتاج نحو أربعة ملايين برميل نفط، يومياً، بحلول عام 2022.

وبين أن استثمارات القطاع الخاص تمثل نحو 30% من إجمالي الاستثمارات في قطاع الطاقة بالإمارات، وهو الأعلى في المنطقة، تلتها سلطنة عمان بنسبة 29%، ومصر بنسبة 28%.