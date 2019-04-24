أحمد بن سعيد: العمل بروح الفريق أحد أسرار نجاح قطاع الطيران في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّمت «مطارات دبي» شركات الطيران وأصحاب الامتيازات ومزودي الخدمات، تقديراً لالتزامهم بتحسين الخدمة وتقديم تجارب استثنائية للمسافرين، في حفل توزيع «جوائز مطارات دبي للتميز» لعام 2019، الذي نظمته المؤسسة، مساء أول من أمس.

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، أن «العمل بروح الفريق الواحد هو سر من أسرار نجاح قطاع الطيران في دبي»، مشيراً سموه إلى أن نتائج هذا النجاح، حصدها جميع اللاعبين في هذا القطاع الحيوي الذي يخدم الاقتصاد العالمي والحضارة الإنسانية ككل.

وقال سموه، في بيان، أمس: «لقد استثمرنا مليارات الدراهم طوال السنوات الماضية، من أجل الارتقاء الدائم بنوعية الخدمات التي نوفرها لشركات الطيران ومزودي الخدمات والمسافرين، ونعمل بقوة لتحقيق رؤيتنا الهادفة إلى تغيير مفاهيم السفر العالمية، بما يتناسب مع علامتنا التجارية الجديدة، وتلبية توقعات المسافرين ليس الراهنة فقط وإنما المستقبلية أيضاً».

وأضاف سموه: «من هنا فإن مطار دبي الدولي لم يعد مجرد مكان يستخدمه المسافر للوصول إلى وجهته، وإنما مركز يصل العالم ببعضه بعضاً، ويوفر لمستخدميه خيارات لا تضاهى، سواء في مجال رحلات الربط، أو المبيت والترفيه وتذوق افضل الأطعمة على الإطلاق. نحن نموذج مصغر عن مدينة دبي التي يتطلع إليها العالم كأيقونة، وبالتالي لا يمكننا إلا أن نكون مثلها».

وأعرب سموه عن بالغ تقديره للشركات الفائزة، داعياً إياها إلى مواصلة بذل الجهود لضمان البقاء في المقدمة ببيئة تتسم بالتغير والتنافسية بين اللاعبين الرئيسين، وإلى طرح المزيد من الأفكار الخلاقة، وابتكار المزيد من الخدمات المتميزة التي تسعد المسافرين الذين يأتون على رأس سلم أولويات مطارات دبي.

من جانبه، قدم الرئيس التنفيذي لمطارات دبي، بول غريفيث، الجوائز للشركات الفائزة خلال الحفل، تقديراً للإسهامات التي قدمها شركاء الخدمة التجارية وشركات الطيران لتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي.

وقال غريفيث: «نحتفل في هذه الأمسية ليس فقط بالإنجازات التي حققناها، لكن بالشراكة أيضاً، حيث إن شراكاتنا هي أساس كل نجاحاتنا، فهي تساعدنا على الوفاء بوعودنا لإسعاد عملائنا وإبهارهم بروعة ما نقدمه».

وفاز بالجوائز التي تركز معاييرها على خدمة العملاء والعمليات التشغيلية، والإبداع والشراكة والاستدامة، والفخر والتفاني في العمل، لدى شركات الطيران ومزودي خدمات الضيافة، كل من: خطوط «انديفو»، وشركة «كانديليشيوس» ضمن فئة الشراكة، في حين فازت «كاتي باسيفيك»، و«ماكدونلد» ضمن فئة خدمة العملاء، وضمن فئة الاستدامة فازت الخطوط الجوية الفرنسية، وشركة «جي سي ديكو». وفي فئة الإبداع فازت «طيران الإمارات»، و«ترافيليكس». وفي فئة التميز في العمليات التشغيلية، فازت «طيران الشرق الأوسط» و«هارد روك كافيه». وضمن فئة المساهمة الخاصة، فازت شركة «تيم أوت دي إكس بي». وعلى صعيد الأفراد، تم اختيار إليزابيث نايتنجيل من الخطوط الجوية البريطانية، وآدم بادج من شركة «ترافيليكس» ضمن فئة الفخر والتفاني في العمل تقديراً لما قدماه من جهود تفوق المطلوب منهما لخدمة المسافرين.