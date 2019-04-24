1.3 مليار درهم صافي أرباح مجموعة «دبي الإسلامي» في الربع الأول

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

ارتفع صافي أرباح مجموعة بنك دبي الإسلامي بنسبة 12%، لتبلغ ملياراً و355 مليون درهم خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع مليار و211 مليون درهم، مشيراً إلى تحقيق نمو مستدام في الربحية بالربع الأول من عام 2019، مقابل الفترة ذاتها من عام 2018.

وأشار البنك، في بيان، أمس، إلى ارتفاع إجمالي الدخل ليصل إلى ثلاثة مليارات و407 ملايين درهم، بزيادة نسبتها 26% مقارنة مع مليارين و697 مليون درهم، لافتاً إلى نمو صافي الإيرادات التشغيلية ليصل إلى 2.3 مليار درهم، بزيادة قدرها 17% مقارنة مع 1.97 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

واستقرت المصروفات التشغيلية عند 599 مليون درهم في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع 590 مليون درهم في الربع الأول من عام 2018.

وارتفع صافي الأرباح التشغيلية قبل مخصصات انخفاض القيمة، ليصل إلى 1.708 مليار درهم، بزيادة نسبتها 24%.

وارتفعت ودائع المتعاملين بنسبة 2.3% لتصل إلى 159.2 مليار درهم مقارنة مع 155.6 مليار درهم بنهاية عام 2018، وبلغت نسبة التمويل إلى الودائع 92%.

وقال مدير ديوان صاحب السمو حاكم دبي رئيس مجلس إدارة «بنك دبي الإسلامي»، محمد إبراهيم الشيباني: «يواصل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نموه، متجاوزاً 400 مليار دولار، في أعقاب الإصلاحات الهيكلية الناجحة، وتعزيز السياسات المالية، بالإضافة إلى النمو في القطاعات غير النفطية، ويسهم تنفيذ المبادرات المتنوعة لجذب المستثمرين والشركات، في تمهيد الطريق نحو النمو المستدام بدولة الإمارات خلال السنوات المقبلة».

وأضاف: «يبقى القطاع المصرفي راسخاً مع وجود رسملة قوية وارتفاع في الربحية، ويستمر بنك دبي الإسلامي في التقدم، حيث استطاع تحقيق نتائج قوية في الربع الأول، مع نمو إجمالي الدخل بنسبة 26% ليصل إلى 3.4 مليارات درهم، مدفوعاً بنمو قوي ثابت على مستوى أعمالنا».

من جانبه، قال العضو المنتدب لـ«بنك دبي الإسلامي»، عبدالله الهاملي: «تواصل أسعار النفط العالمية ارتفاعها منذ بداية هذا العام، وسيعزز هذا الأمر، إلى جانب مبادرات التحفيز التي يجري تنفيذها، من النشاط الاقتصادي في الإمارات، كما سيقوي مستويات الإنفاق العام، وسيعمل على زيادة ثقة القطاعين العام والخاص».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «بنك دبي الإسلامي»، الدكتور عدنان شلوان، إن «نمو بنك دبي الإسلامي مرادف لنمو دولة الإمارات، وأثبتنا ذلك من خلال نتائجنا السنوية والفصلية على حد سواء، فقد ارتفع صافي أرباحنا للربع الأول من هذا العام بنسبة 12% ليصل إلى 1.3 مليار درهم».